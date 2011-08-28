جزئیات ذخایر طلای قذافی/ دلایل فرار دیکتاتور به شهر "سبها"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "فرحات عمر بن قداره" رئیس سابق بانک مرکزی لیبی تاکید کرد: قذافی ذخایر طلای چند میلیارد دلاری در اختیار دارد که ممکن است از آن در راستای افزایش هرج و مرج در کشور استفاده کند.

این مقام سابق رژیم قذافی که در گفتگو با روزنامه ایتالیایی "کوریره دلا سرا" صحبت می کرد، افزود: احتمال می رود قذافی بخشی از ذخایر طلایش را که 10 میلیارد دلار ارزیابی می شود با خود برده باشد.

وی افزود: قذافی شاید از این طلاها در راستای رشوه دادن به قبایل لیبی و اقناع آنها به حمایت از خودش، بهره گیری کند.

این مقام لیبیایی که با آغاز انقلاب در این کشور به ایتالیا فرار کرده است، تاکید کرد: قذافی تلاش ناامیدکننده ای برای فروش طلاهایش داشته است.

بن قداره پیش بینی کرد قذافی به شهر "سبها" در جنوب طرابلس گریخته باشد و افزود: وی در این شهر از حمایتهای خوبی بهره می برد، البته احتمال دیگری نیز وجود دارد که به مرزهای مشترک با الجزایر فرار کرده باشد.



وی با اشاره به اینکه لیبی کشور غنی و ثروتمند محسوب می شود، افزود: ما به کمکهای مالی (اعانه) نیاز نداریم، بلکه پس از جنگ داخلی در این کشور به 5 تا هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری طی یک دوره موقت محتاج هستیم تا نظام بانکی و سیستم پرداخت دستمزد را بازسازی کرده و احتیاجات کشور را تامین کنیم.