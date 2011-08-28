به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پرویز یزدانپناه صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: هم اکنون12هزار پزشک عمومی در کشور بیکار هستند و یا در مشاغلی غیر مرتبط کار کنند.

برخی سیاستهای وزارت بهداشت غیرکارشناسی است

وی همچنین بیان کرد: برخی سیاستها و برنامه های غیرکارشناسی وزارت بهداشت مشکلاتی را برای جامعه پزشکی ایجاد کرده است.

یزدانپناه یادآور شد: قانون سلب تعرفه بخش خصوصی از نظام پزشکی یکی از این سیاستهاست که مشکلاتی برای جامعه پزشکی ایجاد کرده است.

وی ملزم کردن پزشکان به کار فقط در بخش خصوص یا دولتی را از دیگر سیاستهای غیرکارشناسی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه این الزام متوقف شده اما اجرای آن خسارت زیادی به بخش درمان کشور وارد می کرد.

تعرفه بخش پزشکی متناسب با نرخ تورم نیست

یزدانپناه همچنین با اشاره به افزایش نرخ تورم پس از قانون هدفمندسازی یارانه ها، بیان داشت: به رغم بالا رفتن تورم در کشور هیچگونه افزایش تعرفه ای در بخشهای پزشکی انجام نشده است.

رئیس سازمان نظام پزشکی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: طبق قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه سهم وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه گر از هزینه ها درمان مردم باید افزایش یابد اما هم اکنون هیچ افزایشی صورت نگرفته است.

وی بیان کرد: اگر خواهان توسعه پایدار و آینده ای درخشان در حوزه بهداشت، سلامت و درمان برای کشور هستیم باید توجه بیشتری به جامعه پزشکی شود.

یزدانپناه گفت: به طور قطع ظهور دانشمندانی همچون ابوعلی سینا و زکریای رازی منوط به تدوین سیاستهای آموزشی، پژوهشی و حمایتی صحیحی از سوی سیاست گذاران این بخش است.

رئیس سازمان نظام پزشکی بویراحمد و دنا یادآور شد: سازمان نظام پزشکی بویراحمد و دنا 438 عضو شامل 203 پزشک عمومی، 93 متخصص، 78 دندانپزشک، 38 داروساز، 10 ماما و 16 لیسانس پروانه دار دارد.