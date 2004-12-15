ابومازن:آمريكا با ديده شك و ترديد به كنفرانس بين المللي صلح در قاهره مي نگرد

به گزارش خبرگزاري مهر، محمود عباس (ابومازن ) رئيس سازمان آزاديبخش فلسطين (ساف)وكانديدايي كه از شانس بيشتري براي پيروزي در انتخابات رياست تشكيلات خودگردان فلسطين برخوردار است امروز اعلام كرد: ما براي اجراي طرح صلح " نقشه راه" برگزاري كنفرانس بين المللي صلح را درقاهره پايتخت مصرپيشنهاد كرديم اما آمريكا همچنان نسبت به اين موضوع شك و ترديد دارد.

رئيس سازمان آزاديبخش فلسطين ساف درمصاحبه با روزنامه فرامنطقه اي الحيات اعلام داشت: تشكيلات خودگردان فلسطين از طريق تماسهاي بين المللي و عربي، برگزاري كنفرانس بين المللي صلح را درقاهره جهت حل مسئله فلسطين واجراي طرح نقشه راه پيشنهاد كرده است.

وي افزود: انگليس براي برگزاري اين كنفرانس اصرار مي ورزد درحالي كه آمريكا همچنان نسبت به اين كنفرانس به ديده شك و ترديد مي نگرد.

ابومازن ياد آورشد : تماسهايي جاري با طرفهاي بين المللي براي كسب موافقت آنها جهت برگزاري اين كنفرانس گرفته شده است.

طرح صلح نقشه راه كه ازسوي كميته چهارجانبه متشكل ازآمريكا، اتحاديه اروپايي، روسيه وسازمان ملل براي حل وفصل اختلافات اعراب و اسراييل تهيه شده است، بربرگزاري كنفرانس بين المللي فوري جهت اجراي انتخابات فلسطين براي حمايت از اقتصاد فلسطينيها وتعيين روندي كه منجربه تشكيل دولت مستقل فلسطين داراي مرزهاي موقت شود، تاكيد مي كند.