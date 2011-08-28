زمان و مقدار زکات فطره/ شرایط زکات سادات و غیرسادات

حجت الاسلام نصیر نیک نژاد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جایگاه زکات فطره در اسلام گفت: بر اساس آیات قرآن و روایات متعدد ائمه معصومین(ع) و احکام فقهی، زکات یک امر واجب است و نقش بسیار مؤثری در پیشبرد اسلام و دستورات الهی دارد به ویژه در حوزه ارتقای سطح رفاهی و معیشتی و ایجاد تعادل در اقتصاد جامعه بسیار تأثیرگذار است.

وی افزود: در هرجا از احکام اسلام و در قرآن که بحث نماز و لفظ صلات به کار برده شده در پی آن "ایتاء زکات" مطرح شده است و با توجه به تأکید اسلام عزیز بر زکات، فقهای شیعه پرداخت زکات -چه عام و چه فطره- را به عنوان یک واجب عینی برای مسلمانان می دانند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تهران افزود: زکات فطره از غروب آخرین روز از ماه مبارک رمضان و با دیدن هلال ماه شوال بر افراد واجب می شود و مقدار آن 3 کیلوگرم گندم است که معادل پولی آن به قیمت بازار باید پرداخت شود اما احتیاط این است که افرادی که قوت غالبشان غیر از نان است مثل برنج، از غذای غالب خود پرداخت کنند البته واجب همان 3 کیلو گندم یا پول آن است.

وی با تأکید بر اینکه مصارف هشتگانه زکات عام و فطره یکی است، افزود: البته توصیه شده است که زکات فطره بیشتر در مورد فقرا مصرف شود.

حجت الاسلام نیک نژاد تصریح کرد: با توجه به اینکه الان مسلمانان زیادی در جهان وجود دارند که در فقر به سر می برند به ویژه مسلمانان سومالی به نظر می رسد زکات فطره امسال را به سوی کمک به فقرای جهان اسلام به ویژه مسلمانان قحطی زده سومالی هدایت کنیم و البته فقرای داخل را نیز باید در نظر داشت.

وی به زمان پرداخت زکات فطره اشاره کرد و گفت: بهتر است زکات فطره را تا قبل از اقامه نماز عید فطر پرداخت کنیم و اگر کسی هم می خواهد به فرد خاصی بدهد و در آن روز دسترسی به او ندارد مقدار زکات فطره خود را جدا کرده و بعدا آن را به دست افراد مورد نظر برساند.

حجت الاسلام نیک نژاد در پایان تأکید کرد: برخلاف خمس، زکات غیرسادات به سادات تعلق نمی گیرد اما زکات سادات به خود سادات و نیز غیر سادات تعلق می گیرد.