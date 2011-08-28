13 طرح عمرانی در جیرفت کلنگ زنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم غنچه پور در مراسم افتتاح و کلنگ زنی 13 پروژه عمرانی در جیرفت گفت: هفت طرح راه روستایی در بخش مرکزی به طول 20 کیلومتر و با اعتبار 24 میلیارد ریال در جیرفت مورد بهره برداری قرار گرفت.

غنچه پور ادامه داد: با راه اندازی این طرح ها تعداد هزار و 264 خانوار از نعمت راه روستایی آسفالته بهره مند شدند.

وی اظهار داشت: به نمایندگی از این هفت طرح، که در روستاهای کریم آباد، مارون قلعه، مارمورت، الله آباد سید، بهرامی و دوبنه قرار دارند، امروز به صورت نمادین راه روستایی کلاب اولیا به طول 700 متر و هزینه 300 میلیون ریال افتتاح شد.

این مسئول بهره برداری از مجتمع آب آشامیدنی روستاهای حسین آباد و زینل آباد را از دیگر طرح های مورد افتتاح در این شهرستان برشمرد و بیان داشت: این مجتمع شامل ساخت 200 متر مکعب مخزن ذخیره آب، حفر و تجهیز یک حلقه چاه آب، برقی کردن موتور پمپ و اجرای 4.9 کیلومتر خطوط انتقال آب است.

وی اظهار داشت: برای این مجتمع آب آشامیدنی که 180 خانوار در سه روستای حسین آباد، زینل آباد و پروند از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند، دو میلیارد و 680 میلیون ریال از محل اعتبارات ستاد راهبردی و توسعه جنوب کرمان هزینه شده است.

غنچه پور بیان داشت: افتتاح طرح هادی روستای نارجوئیه شامل هزار و 500 متر جدول گذاری و دو کیلومتر آسفالت می باشد که با اعتبار یک میلیارد و 400 میلیون ریال احداث شده و هزار و 500 نفر هم از نعمت این طرح بهره مند شدند.

وی افتتاح طرح پرواربندی 50 راس گوساله روستای نارجوئیه را از دیگر طرح ها برشمرد و گفت: برای این طرح که در طول 9 ماه بین 12 تا 15 تن گوشت تولید می کند 700 میلیون ریال از محل اعتبارات بنگاه های زودبازده هزینه شده است.

فرماندار جیرفت تامین برق مشاع رمضانی را از دیگر طرح ها عنوان کرد و بیان داشت: برای اجرای این طرح شامل 80 متر شبکه فشار متوسط و 700 متر فشار ضعیف که 25 خانوار از نعمت برق بهره مند شدند 350 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی گفت: کلنگ طرح هادی روستایی خلق آباد به طول سه کیلومتر و با اعتبار دو میلیارد و 500 میلیون ریال به زمین زده شد و همچنین عملیات اجرایی طرح هادی روستای ده شیخ به طول دو کیلومتر و اعتبار دومیلیارد ریال آغاز شد.

فرماندار جیرفت در پایان با اشاره به افتتاح این طرح ها گفت: بهره برداری از این طرح ها نقش موثری در توسعه و آبادنی روستاهای بخش مرکزی داشته است.