40 پروژه عمرانی در روستاهای زنجان به بهره برداری می رسد

به گزارش مهر ، عباس راشاد ظهر یکشنبه در مراسم بهره برداری از پروژه گازرسانی به روستای دو اسب، عملکرد دولت در خدمات رسانی به روستاییان را بسیار خوب عنوان کرد و افزود: دولت محرومیت زدایی از روستاها را اولویت کاری خود قرار داده است.

وی اظهار داشت: روستای دو اسب از روستاهایی است که دو کیلومتر از شهر فاصله دارد و به علت نزدیکی که به شهر دارد انتظارات مردم نسبت به ارائه خدمات دولت به جا است و دولت در راستای ارائه خدمات به این روستا برنامه های کارشناسی شده را دارد.

فرماندار شهرستان زنجان تاکید کرد: این روستا 700 خانوار دارد و متاسفانه ساخت و سازهای غیرمجاز واحد مسکونی در این روستا بسیار است که مانع از گازرسانی به این واحدهای مسکونی شده است

راشاد افزود: پروژه گازرسانی به این روستا بیش از 385 میلیون تومان هزینه شده است و نسبت به آسفالت راهها هم تمهیداتی اندیشه شده است.

وی گفت: مردم روستا باید همکاری لازم را با دولت داشته باشند و از ساخت و ساز غیرمجاز واحدهای مسکونی خودداری کنند که در صورت احداث این واحدهای مسکونی غیرمجاز گازرسانی به این واحدها تعلق نمی گیرد.