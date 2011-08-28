فعالیت 1937 پایگاه اورژانس در مرحله دوم سفرهای تابستانی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا معصومی روز یکشنبه در رزمایش مرحله دوم تعطیلات تابستان 1390 با اشاره به استقرار آمبولانسهای اورژانس در جاده ها اظهار داشت: در طول مرحله دوم اجرای طرح ترافیکی تابستان آمبولانسهای اورژانس به ویژه در سه استان شمالی در کنار جاده ها مستقر می شوند. همچنین مقرر شده است یک پرسنل حتما در این آمبولانسها حضور داشته باشد.

وی ادامه داد: با توجه به حساسیت وزیر بهداشت بر اساس ابلاغی که به دانشگاهها انجام شد آنها موظفند بیماران تصادفی را پذیرش و درمان کنند همچنین حضور متخصص تروما در بیمارستانها الزامی است.

رئیس اورژانس کشور از فعالیت 1937 پایگاه در مرحله دوم طرح سفرهای تابستانی خبر داد و افزود: سال گذشته اورژانس 1737 پایگاه در سراسر کشور داشت که در مرحله اول اجرای طرح به 1906 و در مرحله دوم به یک هزار و 937 پایگاه افزایش یافت. از این میزان 757 پایگاه شهری و 1180 پایگاه جاده ای است این در حالی است که امسال 5 پایگاه امداد هوایی اورژانس نیز فعال است.

معصومی ادامه داد: در طرح امسال 2 هزار و 977 آمبولانس و 700 دستگاه آمبولانس پشتیبان حضور دارند این در حالی است که 100 دستگاه اتوبوس آمبولانس نیز به این ناوگان اضافه می شود.

وی گفت: در طرح امسال 17 هزار نیروی اورژانس حضور دارند.