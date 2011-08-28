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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها تدوین شد

آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها تدوین شد

معاون دفتر برنامه ریزی و بودجه وزارت کشور از تدوین آیین‌نامه جدید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی قائمی با اعلام این خبر افزود: هدف از تهیه و ابلاغ آیین‌نامه جدید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها تقویت جایگاه شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانهاست.

وی با بیان اینکه آیین‌نامه‌های جدید شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استانها سبب سرعت در تدوین و اجرای برنامه‌ ریزیها در هر استان می‌شود، تصریح کرد: این آیین‌نامه با مشارکت وزارت کشور و معاونت برنامه‌ ریزی و راهبردی ریاست جمهوری تهیه و تدوین شده است.

معاون دفتر برنامه ریزی و بودجه وزارت کشور با اشاره به مزایای آیین‌نامه جدید شورای برنامه‌ ریزی و توسعه‌ استانها، بیان کرد: براساس آیین‌نامه جدید شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ استانها از 12 کارگروه شواری برنامه‌ریزی و توسعه استان به هفت کارگروه کاهش یافته است.

قائمی بر توجه مدیران دستگاههای اجرایی به نقش جدید نظارتی دبیرخانه شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان اشاره کرد و گفت: لازم است تا مدیران دستگاههای اجرایی به نقش جدید نظارتی دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی گفت: دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از شهرستانهای استان از فرماندار آن شهرستان برای شرکت در جلسه با حق رأی دعوت به‌ عمل آورد.

کد مطلب 1394132

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