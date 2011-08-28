به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی قائمی با اعلام این خبر افزود: هدف از تهیه و ابلاغ آییننامه جدید شورای برنامهریزی و توسعه استانها تقویت جایگاه شوراهای برنامهریزی و توسعه استانهاست.
وی با بیان اینکه آییننامههای جدید شورای برنامه ریزی و توسعه استانها سبب سرعت در تدوین و اجرای برنامه ریزیها در هر استان میشود، تصریح کرد: این آییننامه با مشارکت وزارت کشور و معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری تهیه و تدوین شده است.
معاون دفتر برنامه ریزی و بودجه وزارت کشور با اشاره به مزایای آییننامه جدید شورای برنامه ریزی و توسعه استانها، بیان کرد: براساس آییننامه جدید شورای برنامهریزی و توسعه استانها از 12 کارگروه شواری برنامهریزی و توسعه استان به هفت کارگروه کاهش یافته است.
قائمی بر توجه مدیران دستگاههای اجرایی به نقش جدید نظارتی دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اشاره کرد و گفت: لازم است تا مدیران دستگاههای اجرایی به نقش جدید نظارتی دبیرخانه شورای برنامهریزی و توسعه استان توجه ویژهای داشته باشند.
وی گفت: دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از شهرستانهای استان از فرماندار آن شهرستان برای شرکت در جلسه با حق رأی دعوت به عمل آورد.
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