به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه عالی داوری در ورزش (CAS) پس از بررسی جامع پرونده دوپینگ سعید علی حسینی، حکم محرومیت مادام العمر این وزنه بردار را لغو و محرومیت او را به 12 سال کاهش داد.

حسین رضازاده در واکنش به رای صادره از سوی دادگاه عالی داوری در ورزش گفت: اینکه برای اولین بار حکم محرومیت مادام‌العمر وزنه‌برداری لغو می‌شود، یک قدم مثبت است اما من انتظار داشتم محرومیت سعید علی حسینی حداکثر به چهار سال کاهش یابد.

رئیس فدراسیون وزنه برداری با بیان اینکه از حکم اعلام شده به هیچ عنوان راضی نیست، ادامه داد: با توجه به گزارش‌های ارائه شده از سوی وکلای بین‌المللی سعید و رضایت آنها از روند پرونده، امیدواری‌ها برای شنیدن حکمی غیر از حکم صادر شده افزایش یافته بود.

وی افزود: قولی که وکلای سعید به من داده بودند هم این بود که محرومیت او را به چهار سال کاهش دهند. با این حال هنوز هم ناامید نیستیم و با قدرت از این وزنه‌بردار شایسته و جوان دفاع می‌کنیم تا در مراحل بعدی شاهد کاهش بیشتر این محرومیت باشیم.

رضازاده برای رسیدگی به پرونده سعید علی‌حسینی، قراردادی به ارزش 220 میلیون تومان با وکلای ایرانی این وزنه‌بردار منعقد کرده که البته 110 میلیون تومان از این مبلغ پس از کاهش محرومیت این وزنه‌بردار به چهار سال پرداخت خواهد شد.