دولت با تمدید اعتبار کارت ملی به مدت 2 سال موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ناظمی اردکانی در رابطه با پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال گفت: برای اثر بخش بودن این سازمان، پایگاه اطلاعاتی مذکور بالغ بر 27 ترابایت ظرفیت دارد که هم اکنون از 15 ترابایت ظرفیت مفید این پایگاه استفاده می شود و 60 دستگاه در سطح ملی به شکل آنلاین از این پایگاه تغذیه می شوند.

وی تاکید کرد: این پایگاه با توانایی استعلام هویتی و تغییرات انجام شده از پر مراجعه کننده ترین سازمان ها قلمداد می شود.

معاون وزیر کشور افزود: برای اینکه هیچ ولادت و وفاتی از حوزه دید سازمان خارج نباشد و همه ولادتها و فوتها به ثبت برسد، شبکه ای تحت عنوان شبکه اعلام در سطح کشور راه اندازی شده است که این شبکه از مجموعه ای از ثبت یاران مثل دهیاران، خانه های بهداشت در روستاها و برخی از سازمانهای عشایری و نمایندگان بعضی دستگاهها که متولی همکاری در اعلام وقایع ولادت و وفات در روستاها هستند تشکیل می شوند و تحقق این هدف را ممکن می سازند.

ناظمی اردکانی یادآور شد: تعدادی از افراد حقیقی که نمایندگان دستگاههای دولتی نیستند و در حقیقت افراد حقیقی هستند به عنوان یاوران ثبت با این سازمان در ارتباط با ثبت وقایع حیاتی همکاری می کنند و برای تسهیل امور مردمی از توانایی این افراد نیز استفاده می شود.

وی در رابطه با ایرانیان خارج از کشور نیز گفت: در این زمینه با هماهنگیهای صورت گرفته بین کنسولگری و سازمان ثبت احوال بستری مناسب فراهم آمده تا با کمترین مشکل از سوی وزارت امور خارجه مسائل هموطنانمان در خارج از کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور به نقش سازنده سازمان ثبت احوال در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: برای راستی آزمایی اطلاعاتی که مرکز آمار جمع آوری کرده بود می بایست این اطلاعات از سوی سازمان ثبت احوال تایید می شد که سازمان توانست قبل از موعد این کار را انجام و مغایرت اطلاعات را استخراج نماید. همچنین در این مرحله مشخص شد که 100 هزار نفر از اطلاعات به دلیل ناهمخوانی نیازمند تحقیقات بعدی می باشند.

ناظمی اردکانی در زمینه نقش سازمان ثبت احوال در توسعه عدالت اجتماعی گفت: در زمان توزیع سهام عدالت نیز اطلاعات خانوارها به صورت شفاف جمع آوری شد که با تایید سازمان ثبت احوال این سهام تنها در اختیار افرادی قرار می گیرد که حتماً وجود خارجی داشته باشند.

وی اظهار کرد: سازمان ثبت احوال با دراختیار قرار دادن اطلاعات لازم به سازمان تامین اجتماعی از جمله تولد و فوت کمک شایانی درزمینه مسائل حمایتی می کند تا از سوء استفاده های افرادی که بخواهند با یک نام تحت پوشش چند سازمان حمایتی قرار بگیرند جلوگیری نماید .

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در زمینه اتقان اسناد هویتی ایرانیان گفت: برای این کار شناسنامه ای طراحی شد تا احتمال جعل آن به صفر برسد .

ناظمی اردکانی افزود: این کار با استفاده از فناوری های نوین صورت گرفت و توانستیم با ارائه شناسنامه های جدید که به صورت رایانه ای صادر می شوند اتقان اسناد هویتی را انجام بدهیم .

وی یادآور شد: از سال 89 شروع به صدور شناسنامه های جدید شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان برنامه پنجم آحاد ملت، شناسنامه های جدید رایانه ای را دریافت نمایند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در خصوص تعویض شناسنامه های قدیمی اظهار داشت: در فاز اول این پروژه که در سه ماهه نخست سال 90 صورت گرفت تمامی شهرستانها با مجهز شدن به سیستم صدور شناسنامه های رایانه ای، در مواردی که افراد نیاز به تعویض شناسنامه داشته باشند شناسنامه های جدید را در اختیارشان قرار می دهند.

ناظمی اردکانی تصریح کرد: در فاز دوم نیز تمامی شهرستانهای زیر 100 هزار نفر که از نظر تجهیزات مشکلی ندارند و توان تعویض شناسنامه را داشته باشند شروع به کار خواهند کرد .



معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد: درکلانشهرها نیز زمانی که نیرو ی انسانی لازم تامین شود اقدام خواهیم کرد و در رابطه با تهران هم هنوز فراخوان اعلام نشده و ظرفیت تکمیل نشده است که به محض تکمیل ظرفیت، تهران نیز به استانهای دیگر ملحق خواهد شد.

وی یادآور شد: دولت با درخواست سازمان ثبت احوال مبنی بر تمدید اعتبار کارت شناسایی به مدت دو سال موافقت خود را اعلام کرد.

ناظمی اردکانی در خصوص کارت هوشمند ملی گفت: کار پایلوت کارت ملی هوشمند نیز به پایان رسیده و نتایج پایلوت را بررسی خواهیم کرد تا در 6 ماهه نخست سال 91 به کار بگیریم.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد: در این کارت فیچرهای امنیتی بسیار بالایی طراحی شده که به هیچ عنوان قابلیت جعل شدن ندارد.

وی با اشاره به اینکه ترویج کاربرد شماره ملی وگسترش شبکه استعلام از دیگر کاربردهای این کارت است گفت: کلیه دستگاههای کشور می توانند به صورت آنلاین با پایگاه جمعیتی در ارتباط باشند و کارتی را که دریافت کردند در کمترین فرصت با پایگاه تطبیق دهند.



معاون وزیر کشور اظهار کرد: تمای دستگاههای کشور برای تشخیص جعل و یا واقعی بودن این کارت با 60 پایگاه ارتباط مستقیم دارند.

ناظمی اردکانی تصریح کرد: تلاشهایی صورت گرفته تا از طریق تجهیزات زیر ساختی امکان استعلام شبکه ای در همه نقاط کشور به وجود آید.