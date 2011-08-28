برنامه نرم افزاری "قرآن همراه نور" در قم تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجری پروژه قرآن همراه نور افزود: این برنامه منحصر به فرد با قابلیت دریافت از طریق بلوتوث و نصب نرم افزار بر روی گوشی های حاوی برنامه "جاوا" از هم اکنون در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.



مهندس ابوالحسن عبدالعلی زاده ادامه داد: این برنامه حاوی متن قرآن کریم با ترجمه استاد فولادوند، برگزیده تفسیر نمونه همراه با صفحه نمایش سه زبانه تولید شده است.



مدیر بخش برنامه نویسی محلی بیان داشت: جستجو عبارات، دسترسی به فهرست منتخب آیات، راهبری بین آیات به شیوه های مختلف، نشانه گذاری آیات و نشان دادن متن، ترجمه و تفسیر به صورت همزمان از قابلیت های این برنامه قرآنی است.



وی با بیان اینکه تفسیر موجود دراین برنامه به صورت نمایش کتابی می باشد، تصریح کرد: وجود صفحه کلید و میز کار پژوهشی در کلیه صفحات و قسمت های برنامه در دسترس کاربران است.



عبدالعلی زاده یادآورشد: در حال حاضر این برنامه در غرفه نور در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به صورت بلوتوث و یا از طریق لینک ذیل قابل دسترسی می باشد.