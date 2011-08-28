خشکسالی 61 میلیارد ریال به بخش کشاورزی تایباد خسارت زد

رضا زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال دامداران و کشاورزان با مشکلات عدیده ای مواجه هستند، که درصورت عدم حمایت ازسوی دولت دام های سبک و سنگین که ابزار کار و معاش تولید کنندگان است از چرخه تولید خارج و بر مشکلات بیکاری روستائیان و مردم افزوده خواهد شد.

زارع گفت: تامین علوفه دامی برای دام های سبک وسنگین، تامین آب شرب دام های روستایی، تامین مکمل های غذایی دامها، خرید دام مازاد از مهمترین مشکلات دامپروران در این شهرستان مرزی است.

وی افزود: سطح خسارت وارده به کشاورزان شهرستان توسط کارشناسان مشخص شده که بایستی صندوق بیمه محصولات در پرداخت خسارت ها تعجیل کنند.

وی عنوان کرد: خسارت وارده به محصولات زارعی شهرستان 45 میلیارد و 772 میلیون ریال و در بخش دامی نیز 15میلیارد و 766میلیون ریال است

گفتنی است، بیش از هفتاد درصد مردم شهرستان مرزی تایباد در بخش کشاورزی ودامی مشغول به کار هستند.