ایمیدرو شمش وارد نخواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، خدامراد احمدی در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران در سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران گفت: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا یکی از توانمندترین دستگاههای اجرایی در کشور است و وجود آن باعث شده که کارهای توسعه‌ای در کشور رونق گرفته و از توانمندی داخلی در پروژه‌ها بیش از گذشته استفاده شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ما به قرارگاه به چشم رقیب برای بخش‌خصوصی نگاه نمی‌کنیم و معتقدیم که توانسته جای کمپانی‌های بزرگ در داخل کشور را بگیرد. در واقع نگاه ما به قرارگاه به عنوان یک کمپانی بزرگ و هدایت‌کننده است که البته حضورش در پروژه‌های معدن و صنایع معدنی کمرنگ است و باید بیشتر شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر عملیاتی شدن استفاده ایمیدرو از خط ری‌فاینانس واردات شمش فولاد که مصوبه کارگروه کنترل بازار برای تنظیم بازار فولاد است، تصریح کرد: ایمیدرو هم اکنون در حوزه واردات شمش برنامه‌ای ندارد و البته فولاد خوزستان با ستاد تنظیم بازار هماهنگ است که توزیع محصولات فولادی خود را به مجموعه‌هایی که نیاز دارند، در بورس انجام دهد.

احمدی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اوراق مشارکت طرح‌های معدنی در سال جاری گفت: کمیته‌ای از ایمیدرو تشکیل شده است که روش‌های تامین مالی برای طرح‌های نیمه تمام را استخراج کرده و مجوزهای لازم برای استفاده از آن از مجمع سازمان ایمیدرو اخذ شود.

وی اظهار داشت: در این میان به هر میزان که اوراق مشارکت نیاز باشد، منتشر خواهد شد، البته تلاش ما این است طرحها را به بخش خصوصی بسپاریم.

احمدی همچنین به بیان آمارهای تولید مواد معدنی در 5 ماهه نخست امسال پرداخت و گفت: در این مدت تولید فولاد خام به 5 میلیون و 700 هزار تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14.6 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه تولید محصولات فولادی نیز 7 میلیون و 115 هزار تن رسیده است که 11.3 درصد رشد نشان می دهد.

مدیرعامل ایمیدرو، میزان تولید در بخش مس کاتد را 94 هزار تن عنوان و تصریح کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در تولید آلومنیوم نیز 140 هزار تن تولید به چشم می‌خورد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 10.1 درصد رشد داشته است.

به گفته وی، آمارها در 5 ماهه ابتدای سال جاری، تولید سنگ آهن که ماده اولیه تولید فولاد است، 11 میلیون و 326 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 2.5 درصد رشد داشته، این درحالی است که در حوزه اکتشاف نیز در 5 ماهه ابتدایی سال جاری، 15 میلیارد و 600 میلیون تومان بوده است که در این بخش نسبت به مدت مشابه رشد 38 درصدی را شاهد هستیم.

احمدی گفت: در سال 90 تعداد 13 طرح معدنی و صنایع معدنی با سرمایه 2 هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری خواهد رسید که با بهره برداری از آن، 3 هزار اشتغال مستقیم و 30 هزار اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. از این 13 طرح، 5 طرح در هفته دولت آماده راه اندازی است.

وی اظهار داشت: یکی از این 5 طرح، شامل اکتشاف و تجهیز معادن سنگ آهن سنگان است که خط تولید 2.6 تن تولید کنسانتره با سرمایه 300 میلیارد تومان آن، آماده افتتاح است. دومین طرح نیز فولاد هرمزگان است که اماده بهره‌برداری رسمی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: فولاد ارفع با ظرفیت یک میلیون آماده افتتاح است، ضمن اینکه احداث واحد آلومیناسیون و نیروگاه اختصاصی 110 مگاواتی ذوب آهن نیز از دیگر طرحها هستند.

وی افزود: از ابتدای دولت نهم تاکنون 85 طرح بزرگ صنایع معدنی در کشور به بهره برداری رسیده که برای آن، 10 هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است، این طرحها 20 هزار شغل را به طور مستقیم و 110 هزار شغل را به صورت غیرمستقیم ایجاد کرده است.

احمدی به بیان آمار صادرات صنایع معدنی پرداخت و گفت: در طول برنامه چهارم، 21 میلیارد دلار صادرات صنایع معدنی صورت گرفته که نسبت به برنامه سوم، رشد 3 برابری را نشان می‌دهد، ضمن اینکه پیش بینی این است که در برنامه پنجم، این رقم به 60 میلیارد دلار افزایش یابد.

وی اظهار داشت: سهم صنایع معدنی از کل صادرات غیرنفتی کشور 32 درصد است که نسبت به سایر بخشهای غیرنفتی قابل توجه است.

احمدی گفت: در حوزه تولید فولاد خام ظرفیت را به 20 میلیون تن رسانده ایم و تولید تا پایان سال 90 به 14.5 میلیون تن می رسد، در حوزه سنگ آهن نیز تولید به 27 میلیون و 400 هزار تن خواهد رسید.

وی میزان تولید مس را تا پایان سال 20 هزار تن عنوان کرد و گفت: در حوزه آلومنیوم نیز 355 هزار تن تولید خواهیم داشت.ضمن اینکه در مورد ذغال سنگ نیز یک میلیون و 330 هزار تن تولید خواهیم داشت.

احمدی مهمترین اولویت خود در ایمیدرو را توجه به ظرفیت نیروی انسانی دانست و خاطرنشان کرد: محور توسعه هر کشور نیروی انسانی است که می توان روی آن سرمایه گذاری کرد.

وی اولویت وزیر صنعت، معدن و تجارت را تکمیل طرحهای نیمه تمام دانست و گفت: حدود 113 طرح بزرگ معدنی و صنایع معدنی با سرمایه 30 هزار میلیارد تومان در طول برنامه پنجم باید اجرای شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از 8 طرح فولادی اخیرا به بخش خصوصی واگذار شده و امیدواریم بتوانیم 7 طرح دیگر را نیز واگذار کنیم.

وی در مورد تغییر مدیرعامل شرکت صنایع ملی مس گفت: در ارتباط با تمامی تغییرات، نه بر اساس توصیه فردی را منصوب خواهم کرد و نه بر اساس جوسازی، فردی را برکنار خواهم کرد، بنابراین حتما عملکردها شاخص قضاوت خواهد بود و همکارانی که توانایی لازم را داشته باشند به کار گرفته می شوند و آنهایی که توانایی ندارند در سایر بخشها به کار خواهند گرفته شد.

احمدی با اشاره به حوادث رخ داده در معادن کشور گفت: البته حوادث در معادن بخش خصوصی رخ داده اند اما ایمنی اولویت اول در معادن است و تلاش می کنیم که با اصلاح قوانین و آیین نامه ها حوادث را به حداقل برسانیم.