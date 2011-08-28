رقبای حدادی و صمیمی در مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کره جنوبی، سایت بازیهای دوومیدانی قهرمانی جهان در دایگو قرعه کشی دور مقدماتی مسابقات پرتاب دیسک مردان را اعلام کرد. بر این اساس در پرتاب دیسک 33 ورزشکار در دو گروه اول و دوم به مصاف هم می روند. احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک کشورمان در حالی در گروه اول دور مقدماتی قرار گرفته که کار سختی را مقابل قهرمانان به نام جهان و المپیک خواهد داشت.

قرعه سخت حدادی تا به آن حد است که شاهد حضور "الکنا" قهرمان افسانه ای پرتاب دیسک جهان هستیم. این پرتابر اهل لیتوانی رکورد 73 متر رادر کارنامه کاری خود دارد و بهترین رکورد فصلش بیش از 67 متر است.

"جیسون یانگ" آمریکایی با 65 متر، "کازاناس" اسپانیایی با 67 متر، " گرد کانتر" از استونی با 67 متر، "گراد روم" آمریکایی با 68 متر از بهترین های گروه 16 نفره احسان حدادی هستند.

بهترین رکورد حدادی که همان رکورد آسیاست 69 متر و 32 سانتی متر است. بهترین رکورد فصل حدادی 65 متر و 89 سانتی متر بوده است. حدادی در اولین تجربه جهانی خود یک بار موفق به حضور در مرحله فینال شده و این بار می خواهد دومین تجربه جهانی اش را بدست آورد. این رقابت ساعت 10 صبح به وقت محلی آغاز می شود.

اما محمد صمیمی در اولین تجربه جهانی اش در رقابتهای قهرمانی جهان در گروه دوم قرار دارد. در این گروه 17 نفر مسابقه می دهند. زولتان کواگو مجار به همراه "ماریو پسا تانو" از اسپانیا با رکوردهای بالای 69 متر بهترین شرایط را دراین گروه دارند. مالاچوفسکی از لهستان با 68 متر و موریس انگلیسی با 66 متر از دیگر ورزشکاران این گروه هستند.

محمد صمیمی در بهترین رکورد فصلش دیسک را به میزان 64 متر و 10 سانتی متر پرتاب کرده است. 65 متر و 41 سانتی متر رکورد شخصی وی است. مسابقه صمیمی ساعت 11 و 30 به وقت محلی است.

سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان با حضور دو هزار نفر از 202 کشور جهان از 5 تا 13 شهریور ماه در دایگو کره جنوبی برگزار می شود.