به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گشایش این موزه ساعت 15 روز یکشنبه 13 شهریور (دو روز پس از روز ملی صنعت چاپ) با حضور مسئولان وزارت ارشاد در محل کتابخانه مجلس و و دست اندرکاران صنعت چاپ برگزار می‌شود.

رسول جعفریان رئیس کتابخانه مجلس نخستین سخنران این مراسم است و پس از او اسماعیل دمیرچی از کارگران قدیمی صنعت چاپ که کار انتقال دستگاه‌های چاپ این موزه و برخی اشیای دیگر را نیز بر عهده داشته است، سخنرانی خواهد کرد.

یوسف افراش، سرپرست دفتر امور چاپ، محمدمجتبی حسینی رئیس کتابخانه و موزه ملی ملک، محمد کلاری از پیشکسوتان صنعت چاپ و قاسم صافی پژوهشگر در حوزه صنعت چاپ از دیگر سخنرانان مراسم افتتاح موزه صنعت چاپ ایران هستند.

بهمن دری، معاون فرهنگی وزیر ارشاد هم جزو مدعوین این مراسم است اما برنامه‌ای برای سخنرانی او پیش‌بینی نشده است.

در حال حاضر 5 دستگاه قدیمی چاپ که در فاصله سال‌های 1800 میلادی به بعد وارد ایران شده‌اند و جزو اولین دستگاه‌هایی بوده‌اند که مورد استفاده قرار گرفته‌‌اند، به همراه تعداد زیادی ابزارآلات، وسایل و دستگاه‌های قدیمی برای کارهای مختلف چاپخانه‌ای اعم از چاپ، صحافی، حروف‌چینی در «موزه صنعت چاپ ایران» نگهداری می‌شوند که از 13 شهریور در معرض دید عموم قرار خواهند گرفت.

همچنین 4 دستگاه قدیمی چاپ دیگر هم که به ایران آمده‌اند، به دلیل کمبود فضا در محل فعلی این موزه، به انبار کتابخانه مجلس رفته‌اند؛ این دستگاه‌ها برای نمایش نیازمند حداقل 100 مترمربع فضا هستند.

البته مکان فعلی «موزه صنعت چاپ ایران» که حدوداً 300 مترمربع است، سالنی موقتی است و در پی تخلیه سالن قبلی مطالعه کتابخانه مجلس و انتقال آن را به قسمت نشریات، ایجاد شده است.

یوسف افراش سرپرست دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وعده داده نخستین موزه تخصصی چاپ و نشر کشور تا دو سال آینده و در فضایی به مساحت 1500 مترمربع رو به روی ساختمان کتابخانه مجلس راه‌اندازی خواهد شد.