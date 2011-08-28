جزئیات عملیات امدادرسانی هلال احمر ایران در سومالی

به گزارش خبرنگارمهر از موگادیشو، پس از اعلام قحطی و گرسنگی مردم مسلمان سومالی و درخواست کمک از سوی کشورهای مسلمان جمعیت هلال احمر ایران تیم ارزیابی را به مدیریت محمود مظفر رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر به مدت 10 روز به این کشور اعزام کرد.

در حالی که تا آن لحظه هیچ مقام ایرانی حتی سفیر ایران در کنیا (کشور همسایه) هم پا به این کشور نگذاشته بود. پس از گفتگو با مسئولان دولتی و هلال احمر گروه ارزیابی اعلام کردند وضعیت در این کشور بسیار بحرانی است.

با اینکه دستور پرواز نخستین محموله کمکهای بشر دوستانه به یکی از شرکتهای هواپیمایی داده شده بود ولی هواپیمایی کشوری به بهانه نا مناسب بودن وضعیت فرودگاه و نا امنی بهانه تراشی کرد تا اینکه بالاخره این پرواز انجام شد.

نخستین پرواز کمکهای بشر دوستانه ایران موجب شد سایر کشورها از راه هوایی کمکهای خود را ارسال کنند. کمکهای ایران از طریق هلال احمر سومالی تحویل و با پرچم هلال احمر سومالی میان قحطی زدگان در اردوگاهها توزیع شد تا اینکه پس از سفر صالحی وزیر امورخارجه به سومالی ایشان دستور دادند تا هر چه زودتر ایران خود یک کمپ ایجاد کند.

محمود مظفر رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر داوطلب ایجاد این کمپ شد و قول داد در کمتر از یک هفته این کمپ را ایجاد کند. دولت سومالی هم به وزیر امورخارجه و مشاور امور بانوان رئیس جمهور ایران قول داد تا زمین مورد نیاز هلال احمر ایران را تامین کند ولی دستانی پشت پرده باعث شد تا سنگ اندازیهایی انجام شود تا ایران کمپ خود را در داخل پایتخت ایجاد نکند زیرا این اقدام مانع از خودنمایی برخی از کشورهای سودجو بود. همان کشورهایی که برای خودنمایی و بهره برداریهای سیاسی به میان مردم مظلوم سومالی آمده بودند.

اما تیم اعزامی هلال احمر ایران همچنان بر ایجاد کمپ در داخل پایتخت پافشاری کرد زیرا مردم موگادیشو وضعیت بسیار اسف باری داشتند. دولت سومالی در یک اقدام عجیب زمینی مملو از درختان کاکتوس را در اختیار هلال احمر قرار داد و این موجب شد تا یک روز هلال احمر ایران با هزینه زیاد این مزرعه تیغدار را درو کند.

هم اکنون زمین برای ایجاد کمپ آماده شده است و همه چیز برای ایجاد بیمارستان صحرایی و اسکان 50 هزار خانواده سومالیایی آماده است. و تیم امدادی منتظر ارسال محموله و تیم پزشکی از سوی ایران است. همچنین اردوگاه سی سی که محل تجمع 500 خانوار بود توسط هلال احمر ایران تغذیه می شد که پس از ارسال محموله چادرهای امدادی تمامی کپرها جمع آوری شده و چادرهای هلال احمر تحویل خانواده ها شد.

هلال احمر ایران تاکنون 250 تن مواد غذایی به سومالی ارسال کرده است که 200 تن آن با پرچم سومالی توزیع شده ولی این بار پرچم ایران است که در کشور سومالی نماد انساندوستی را تداعی می کند.

به گفته محمود مظفر ایران در نظر دارد 50 کمپ را تحت پوشش خود قرار دهد و تا آنجایی که می تواند قحظی زدگان را حمایت کند.

هلال احمر ایران در نظر دارد به مناسبت عید فطر بسته های عیدی را از سوی ملت ایران به مردم موگادیشو هدیه کند.

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گزارش از سید هادی کسایی زاده