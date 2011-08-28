همایش ملی توسعه صادرات کشمش در استان قزوین برگزار می شود

مجید برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اولین همایش توسعه صادرات کشمش با هدف بررسی مسائل و مشکلات صادرات این محصول و افتتاح میز کشوری کشمش به منظور ایجاد زمینه و بستری مناسب جهت تسهیل و افزایش صادرات آن در شهریور ماه سال جاری در استان قزوین برگزار می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به سطح زیر کشت انگور و میزان تولید کشمش در ایران، این محصول از جمله کالاهای دارای زمینه صادراتی در کشور به شمار می رود.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان قزوین افزود: ایران پس از کشورهای ترکیه و آمریکا با ۱۶ درصد سهم صادرات جهانی کشمش دارای رتبه سوم صادرات در بازارهای جهانی است.

وی یادآور شد: شیلی، آفریقای جنوبی و یونان از رقبای مهم ایران هستند و کشورهای امارات، عراق، الجزایر، اکراین، روسیه از مهمترین بازارهای صادراتی ایران محسوب می شوند.

برزگر بیان کرد: استانهای قزوین، همدان، زنجان، خراسان رضوی و شمالی، آذربایجان شرقی و غربی از عمده ترین تولید کنندگان انگور و کشمش در سطح کشور هستند که در این میان استان قزوین با صادرات کشمش به مبلغ ۲۱ میلیون دلار در سال ۱۳۸۹ و با رشد بیش از پنج درصد نسبت به سال گذشته دارای رتبه اول در کشور است.







