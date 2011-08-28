35 هزار تن جو در استان چهارمحال و بختیاری تولید شد

محسن مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 35 هزار تن جو دراین استان در سال جاری تولید شده است، اظهار داشت: این میزان تولید در شهرستانهای شهرکرد، فارسان، بروجن، لردگان، کیارو کوهرنگ صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه خرید تضمینی جو به دلیل پایین بودن نرخ در سال جاری صورت نگرفته است، بیان داشت: به صورت توافقی مقداری جو از کشاورزان خریداری شده است.

کارشناس مسئول گندم و جو سازمان کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کشت جو در استان هم در مزارع دیمی و آبی کشت می شود، بیان داشت: برداشت محصول از مزارع آبی بیشتر از مزارع دیم دراین استان است.