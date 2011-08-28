مجسمه پوریای ولی طراحی شد

جعفر نجیبی هنرمند مجسمهساز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از اعلام کشف مقبره پوریای ولی در شهرستان خوی، من با انجام تحقیقاتی درباره زندگی این پهلوان نامی، دست به طراحی ماکتهایی از چهره او زدم که پس از اجرای طرحهای مختلف، هماکنون یک ماکت از این مجسمه طراحی و ساخته شده است.
وی ادامه داد: هماکنون در حال رایزنی با نماینده این شهرستان در مجلس و سایر مسوولان فرهنگی شهر هستم تا بتوانیم به زودی ساخت مجسمه را آغاز بکنیم. اگر شورای شهر یا فرمانداری خوی بودجه لازم را متقبل کنند، این مجسمه را از جنس برنز ساخته خواهد شد، در غیر این صورت از سنگ یا بتن این مجسمه را میسازم. انشاءالله پس از ساختن مجسمه، آن را در کنار مقبره پوریای ولی جانمایی خواهیم کرد.
طراح سکه بهار آزادی در ادامه سخنان خود، به ورود مجسمههای چینی و نصب آن در کشور اشاره کرد و گفت: نصب این مجسمههای در میادین، به هویت ملی ما ضربه میزند. اگر ما میدانی به نام چین یا پکن یا اسامی مربوط به چین داشتیم و این مجسمهها را در آنجا نصب میکردیم، طبیعی بود اما وقتی میادین ما به نام شهدا یا مضامین اسلامی و ایرانی است، این امر یک کار ضدفرهنگی محسوب میشود.
نجیبی ادامه داد: برخی میگویند که سازمان زیباسازی شهرداری تهران این مجسمهها را وارد کرده و سازمان هم میگوید یکی از شهرداریهای مناطق خودسرانه این کار را کرده است. به هر حال باید توجه داشت که نمیتوان با هنر به صورت یک کالا برخورد کرد.
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