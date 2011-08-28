ساختمان اداره کار و امور اجتماعی شهرستان فارسان به بهره برداری رسید

بهروز مردانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پروژه در زمینی به مساحت سه هزار و 500 مترمربع و با 18 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی احداث شد.



وی تأکید کرد: با بهره برداری از پروژه یاد شده زمینه اشتغال شش نفر به صورت مستقیم فراهم شد.



فرماندار فارسان ایجاد بسترهای اشتغالزایی برای جوانان را ضروری دانست و افزود: کار، بخش بزرگ و زیربنایی ترین قسمت زندگی انسانها محسوب می شود.