بهروز مردانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پروژه در زمینی به مساحت سه هزار و 500 مترمربع و با 18 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی احداث شد.
وی تأکید کرد: با بهره برداری از پروژه یاد شده زمینه اشتغال شش نفر به صورت مستقیم فراهم شد.
فرماندار فارسان ایجاد بسترهای اشتغالزایی برای جوانان را ضروری دانست و افزود: کار، بخش بزرگ و زیربنایی ترین قسمت زندگی انسانها محسوب می شود.
مردانی نژاد:
ساختمان اداره کار و امور اجتماعی شهرستان فارسان به بهره برداری رسید
فارسان - خبرگزاری مهر: فرماندار فارسان گفت: همزمان با هفته دولت ساختمان اداره کار و امور اجتماعی شهرستان فارسان به بهره برداری رسید.
بهروز مردانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پروژه در زمینی به مساحت سه هزار و 500 مترمربع و با 18 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی احداث شد.
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