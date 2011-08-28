  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۵۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تالاب گندمان منطقه شکار ممنوع می شود

تالاب گندمان منطقه شکار ممنوع می شود

مدیرکل محیط زیست چهارمحال بختیاری از پیگیری محیط زیست برای تبدیل تالاب گندمان به منطقه شکار ممنوع تا پیش از مهر ماه خبر داد.

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:‌ از آنجا که خطر بروز آتش سوزی در این تالاب ارزشمند بسیار بالاست و این آتش سوزیها بیشتر در مهرماه همزمان با فصل شکار پرندگان در این منطقه رخ می دهد به شدت پیگیر تبدیل این تالاب به منطقه شکار ممنوع هستیم.

به گفته وی، شکارچیان و چوپانان به دلیل بی احتیاطی و گاهی از روی عمد با درست کردن آتش موجب بروز آتش سوزی گسترده در این تالاب می شوند.

یوسف پور با بیان اینکه مهمترین علل بروز آتش سوزی در تالاب گندمان خشکسالی است اظهار داشت: محیط زیست استان در حد توان و بضاعت خود اقدامات پیشگیرانه ای برای جلوگیری از بروز آتش سوزی در این منطقه انجام داده است.

به گفته وی، استقرا محیط بانان بیشتر، تانکرهای حمل آب، تراکتور، سواری، موتور سیکلت، چادر، کانتینر و لوله های حمل آب و موتورهای تولید برق از جمله اقداماتی است که برای اطفاء حریق احتمالی در تالاب گندمان مستقر شده است.

یوسف پور تاکید کرد: در سال جاری تا کنون آتش سوزی در این منطقه رخ نداده است.

تالاب گندمان دراستان چهارمحال بختیاری یکی از ۱۰ تالاب برتر پرنده نگری در ایران است که در دفتر بین المللی تحقیقات پرندگان آبزی "لندن - ۱۳۵۲" به ثبت رسیده است. این تالاب که به عنوان زیستگاهی با ارزش در میان ۱۰۵ زیستگاه مهم پرندگان در ایران شناسایی شده و در شمار زیباترین تالابهای کشور و مهمترین کانونهای گردشگری چهارمحال بختیاری است.

کد مطلب 1394171

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها