تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره معماری ایران 1404

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره که به همت مرکز معماری حوزه هنری برگزار می گردد در راستای رسیدن به اهداف سند چشم انداز و رسیدن به جهانشهری با هویت اصیل ایرانی اسلامی، به دلیل اهمیت موضوع و تأمل بیشتر جهت ارائه طرح‌های فاخر، مهلت ارسال آثار را تا 30 آذرماه تمدید کرد.

جشنواره معماری ایران 1404 با موضوعات خانه، محله، شهر در دو بخش طراحی و مطالعات مکتوب (پایان‌نامه، کتب و مقالات) برگزار می‌شود.

همچنین جوایز این مسابقه در هر دو بخش طراحی و مطالعات نظری ارائه خواهد شد که در بخش طراحی اثر اول 100میلیون ریال، اثر دوم 50 میلیون ریال، اثر سوم 30 میلیون ریال و اثر چهارم 5 میلیون ریال و در بخش مطالعات نظری اثر اول 30میلیون ریال اثر دوم 20 میلیون ریال و اثر سوم 10 میلیون ریال است.

علاقه‌مندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه مسابقه به آدرس تهران، خیابان ولی عصر، تقاطع جمهوری، کوچه لقمان الدوله، پلاک7 دبیر خانه مسابقه معماری و شهرسازی ارسال کنند و جهت کسب اطلاعات بیشتر از فراخوان این جشنواره با شمارهای 02166487866 ،02166978635 تماس حاصل نمایند یا به وب‌سایت www.1404.irac.irمراجعه کنند.