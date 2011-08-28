۶ باب خانه عالم در شهرستان شیروان چرداول کلنگ زنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حجت الله شریفی راد افزود: این تعداد خانه عالم هر کدام با زیر بنای بیش از 80 متر مربع در این شهرستان احداث می شود.

وی با اشاره به اینکه برای ساخت خانه های عالم این شهرستان اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال اختصاص یافته است، افزود: این تعداد خانه عالم تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسند.

این مسئول با بیان اینکه تا کنون چهار خانه عالم در این شهرستان وجود داشته است، اظهار داشت: با بهره برداری از این مراکز تعداد خانه های عالم این شهرستان به 10 مرکز افزایش می یابد.

حجت الاسلام شریفی راد احداث خانه های عالم در روستاها را گامی ارزشمند در جهت ایجاد فضاهای فکری اسلامی دانست و یادآور شد: این مراکز فرهنگی زمینه آموزش احکام اسلامی به ویژه برای نسل جوان را فراهم می کند.