به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی در نشست خبری پیش از دیدار ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس که عصر امروز چهارشنبه در هتل آسمان اصفهان برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: همیشه ذوب آهن تیمی خوب و قابل احترام برای ما بوده است که کادر مدیریتی و فنی خوبی این تیم را هدایت می کنند.

وی در ادامه یادآور شد: ما در ایام تعطیلات لیگ برتر برنامه‌های تمرینی خوبی را پشت سر گذاشتیم و آمادگی خوبی را در این مدت به دست آوریم. در حال حاضر فقط روی بازی پنجشنبه شب با ذوب آهن تمرکز کرده‌ایم و به دنبال کسب سه امتیاز این بازی هستیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص مشکلات این تیم پیش از دیدار با ذوب آهن گفت: تنها مشکل ما در حال حاضر به شرایط بازیکنان ملی پوشی که پیش از ظهر امروز به اردوی ما ملحق شدند، بر می گردد و هم اکنون که با شما صبحت می کنم، آنها در هتل خواب هستند!

استیلی خاطر نشان کرد: تمامی ملی پوشان پرسپولیس در هوای گرم و شرجی قطر به بازی گرفته شده‌اند و بدن آنها آب زیادی را از دست داده است. این بازیکنان از نظر بدنی نیز آماده حضور در میدان نیستند و زمان کافی برای ریکاوری آنها نداریم.

وی خاطرنشان کرد: در کنار همه اینها مصدومیت هادی نوروزی و مهرداد اولادی به مشکلات ما افزوده است. رضا نورمحمدی از دیگر بازیکنان مصدوم ماست که در اردوی مشهد دچار آسیب دیدگی شده است. شرایط این بازیکن به نحوی است که شاید در بازی با ذوب آهن با بستن آتل برای پرسپولیس بازی کند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس یادآور شد: ما از سازمان لیگ برتر خواسته بودیم با توجه به شرایط بازیکنان ملی پوش تیم پرسپولیس، بازی ما مقابل ذوب آهن را یک روز دیرتر از زمان اعلام شده برگزار کند که این موضوع مورد موافقت سازمان لیگ قرار نگرفت. حتی با توجه به اینکه ساعت پرواز بازگشت ما از اصفهان به تهران 12 شب است از سازمان لیگ خواستیم این بازی را یک ساعت زودتر برگزار کند که این امر نیز میسر نشد.

استیلی پرسپولیس را تیمی تابع قانون خواند و تاکید کرد: با وجود تمامی این شرایط به تصمیمات سازمان لیگ احترام می گذاریم.

وی در پاسخ به این پرسش که "هدفگذاری باشگاه پرسپولیس در فصل جاری چیست؟"، اظهار داشت: ما در هر سه جام به دنبال کسب عنوان قهرمانی هستیم. البته در ابتدای فصل نتایج نامطلوبی را کسب کردیم اما اطمینان داشته باشید، وضع تیم روزبه روز بهتر می شود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس همچنین در پاسخ به این پرسش که "از بازیکنان دواخطاره تیم‌تان در بازی ذوب آهن استفاده خواهید کرد؟"، گفت: هدف ما کسب سه امتیاز بازی با ذوب آهن است و از هر کدام از بازیکنان دو اخطاره تیم که صلاح بدانیم، استفاده می کنیم. بعد از رسیدن به هدف مان در دیدار با ذوب آهن به شهرآورد تهران و بازی مقابل استقلال فکر خواهم کرد.

استیلی در خاتمه در مورد حضور هواداران پرسپولیس در بازی فردا گفت: از هواداران می خواهم که مثل بازی ما با تیم صنعت نفت آبادان 90 دقیقه از تیم حمایت کنند و مطمئن باشند با این کار مزد حضور و حمایتشان از تیم پرسپولیس را می گیرند.