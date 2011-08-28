400 لیتر به ازای هر نفر در شهر لوشان آب مصرف می شود

حمید روشن روان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه صرف آب در کشورهای اروپایی 115 لیتر در شبانه روز به ازای هر نفر است بر لزوم فرهنگ سازی مصرف آب در استان تاکید کرد.

وی همچنین با اعلام اینکه مصرف آب در شهر رشت 240 لیتر در شبانه روز به ازای هر نفر است، اظهارداشت: این آمارها نشان می دهد باید در مدیریت تقاضا سرمایه گذاری کرد تا هر کس هرچه دلش بخواهد آب مصرف نکند.

مدیرعامل آبفای گیلان گفت: مدیریت تقاضا امروز در سرلوحه فعالیت های وزارت نیرو قرار دارد از اینرو باید این مهم ترویج و تبلیغ شود چرا که هر آنچه آب تولید و اراده ای برای استفاده بهینه ومنطقی از این مایه حیاتی وجود نداشته باشد باز هم مردم دچار مشکل خواهند شد.

وی افزود: در کشورهای اروپایی که پر آب تر و میزان بارش باران از ایران خیلی بیشتر است، سرانه مصرف در این کشورها یعنی آبی که هر فرد مصرف می کند کمتر از ایران است.

روشن روان در ادامه به پروژه های امسال آب و فاضلاب استان اشاره کرد و اظهارداشت: احداث فاز دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیلان، اوراق مشارکت برای ساخت تصفیه خانه فاضلاب انزلی و آبرسانی به آستارا از عمده ترین این پروژه هاست.

وی همچنین با اعلام اینکه فازنخست تصفیه خانه بزرگ آب گیلان حدود 15 سال پیش ساخته شده است، یادآورشد: در حال حاضر این تصفیه خانه سه هزار لیتر در ثانیه آب شهرهای رشت، انزلی، خمام و پنج شهر در شرق گیلان را تامین می کند اما این آب کفاف مردم را نخواهد داد از اینرو باید تصفیه خانه دوم ساخته شود وگرنه در آینده با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.