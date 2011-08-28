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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اختصاص 600 میلیارد تومان برای ایجاد مدارس قرآنی

اختصاص 600 میلیارد تومان برای ایجاد مدارس قرآنی

مدیرکل دفتر نماز، قرآن و عترت وزارت آموزش و پرورش از افزایش مدارس قرآنی در سال تحصیلی 91-90 خبر داد و گفت: 600 میلیارد تومان اعتبار به این بخش اختصاص داده شده است.

محمد بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در نظر داریم که در سال تحصیلی جدید به کیفیت بخشی مدارس قرآنی بپردازیم بنابراین از لحاظ کمی این مدارس افزایش چندانی نخواهند داشت و تنها با تقاضای برخی از استانها برای راه اندازی این مدارس موافقت می شود.

مشاور قرآنی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در سال تحصیلی گذشته 10 هزار مدرسه قرآنی در سراسر کشور فعالیت می کردند، گفت: در هر ترم تحصیلی حدود یک میلیون و 500 هزار دانش آموز و والدین آنها در این طرح شرکت کردند و همچنین 75 هزار مربی قرآن نیز در این مدارس تدریس داشته اند.

بنیادی افزود: اعتبار ایجاد مدارس قرآنی 600 میلیارد تومان است که در طول سال تحصیلی هزینه می شود.

مدیرکل دفتر نماز،قرآن و عترت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 7 کتاب جدید توسط اساتید قرآن برای آموزش به دانش آموزان طراحی شده گفت: این کتابها در سال تحصیلی جدید در مدارس قرآنی آموزش داده می شود.

به گفته مشاور قرآنی وزیر آموزش و پرورش، طرح آموزش قرآن به دانش آموزان در سال تحصیلی جدید همچون گذشته 12 ساعت در هفته است و به شکل اختیاری اجرا می شود.

کد مطلب 1394191

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