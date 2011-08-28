توضیحات چلنگر در مورد نقش او برای آمدن بلاژویچ به ایران

رضا چلنگر در خصوص صحبتهای اخیر برخی از مسئولین مس کرمان مبنی بر مذاکره این باشگاه با بلازویچ از طریق وی به خبرنگار مهر گفت: من هم این موضوع را از طریق رسانه ها شنیدم و کاملا تعجب کردم که برخی از مسئولین مس به من گفتند که روز گذشته آنها به عنوان رابط بلاژویچ با من مذاکره کردند چونکه آخرین تماس من با وی به حدود دو ماه پیش باز می گردد..

وی افزود: در حال حاضر من هیچگونه رابطه و تماسی با بلاژویچ نداشته ام و آخرین صحبت من با وی به تماس او در خلال رقابتهای مقدماتی المپیک باز می گردد که هدایت تیم فوتبال امید چین را بر عهده داشت و پس از بازی تیمش با تیم امید عمان از قضاوت تیم داوری ایرانی به خصوص محسن ترکی بسیار شاکی بود.