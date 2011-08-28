تهران و آنکارا بر ثبات سوریه تاکید دارند/ اسرائیل برای ایران مهم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، "غضنفر رکن آبادی" در گفتگو با روزنامه الدیار لبنان با اشاره به تداوم روابط ایران با جریانهای لبنانی از جمله جریان المستقبل، اظهار داشت: برخی اظهارنظرها و مواضع به نفع روابط تاریخی دو کشور نیست، روابطی که باید با تلاش دوجانبه توسعه و تقویت شود.

سفیر ایران در بیروت درباره برخی اخبار مطرح شده پس از دیدار وی با شیخ "محمد رشید قبانی" مفتی لبنان، اظهار داشت: این یک دیدارعادی بود و پشت پرده ای نداشت، من از ایشان برای حضور در کنفرانس بین المللی فلسطین دعوت به عمل آوردم.

رکن آبادی با اشاره به برخی توافقنامه های مشترک همکاری با لبنان در بخش نفتی و آمادگی ایران برای تبادل تجربیات در این زمینه، افزود: آمادگی داریم به لبنان در تمامی بخشها کمک کنیم.

وی درباره احتمال واکنش رژیم صهیونیستی به حضور شرکتهای ایرانی در آبهای مدیترانه، اظهار داشت: اسرائیل برای ما مهم نیست و ما بر زوال و نابودی این رژیم تاکید داریم.

سفیر ایران در بیروت موضع ایران در قبال دادگاه بین المللی ترور حریری را موضعی مخالف با سیاسی کردن مسئله عدالت دانست و افزود: لبنان در این روزها آرامش و ثبات دارد و پیش بینی نمی کنیم در آینده تنش های امنیتی در این کشور مشاهده شود.

وی افزود: به نظر من اسرائیل در فکر جنگ جدیدی نیست. البته اگر تجاوز کنند مجددا شکست می خورند.

رکن آبادی درباره برخی شایعات در مورد هشدار ایران به ترکیه برای عدم دخالت در امور داخلی سوریه، گفت: تهران و آنکارا بر ثبات سوریه تاکید دارند و بر لزوم مناسب بودن روابط ایران، ترکیه و سوریه نیز پافشاری دارند. این مسئله در جریان دیدار اخیر وزیرخارجه ترکیه از تهران نیز دیده شد.

وی خاطر نشان کرد: ایران درکنار ملتهایی که خواستار اصلاحات هستند،می ایستد امابا خرابکاری مخالف است.ما به ایستادگی در کنار سوریه که با مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیست متحد شده است، افتخار می کنیم.