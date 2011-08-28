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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

نورافشانی برج میلاد با نخستین ژنراتور بدون سوخت جهان

نورافشانی برج میلاد با نخستین ژنراتور بدون سوخت جهان

همزمان با عید سعید فطر، برج میلاد توسط نخستین ژنراتور بدون نیازبه سوخت جهان نورافشانی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که از ساعت 20 و 30 دقیقه چهارشنبه شب 9 شهریور ماه جاری با حضور جمعی از مسئولین سازمان بسیج علمی کشور و سایر مسئولین برگزار می شود، عملکرد نخستین ژنراتور بدون نیاز به سوخت جهان، ساخته مخترع ایرانی محمدعلی شفاعت، برای اولین بار برای عموم به نمایش گذاشته خواهد شد.

این ژنراتور که بر پایه عملکرد الکترومغناطیس ساخته شده است، انقلابی در عرصه صنعت جهان محسوب شده  و می تواند دنیا را از حیث نیاز به سوختهای فسیلی بی نیاز کند و تولید کننده برق رایگان با توانها و قدرتهای متفاوت باشد.
کد مطلب 1394199

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