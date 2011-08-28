نفرات برتر تیراندازی با کمان قم شناخته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تیراندازی با کمان مردان قم با عنوان جام رمضان، در آستانه عیدسعید فطر با شرکت کمانداران مدعی از سراسر استان قم شامگاه شنبه به انجام رسید و طی آن شرکت کنندگان در رشته ریکرو برای کسب عناوین برتر با یکدیگر مسابقه دادند و برترین ها معرفی شدند.



هیئت تیراندازی با کمان استان قم برای برگزاری این دوره از مسابقات از تمام ورزشکاران فعال در رشته تیراندازی با کمان در قم دعوت به عمل آورده بود و به همین خاطر مسابقات از استقبال کم نظیر کمانداران قمی برخوردار شد و رقابت‌ها در سطحی بسیار مطلوب به انجام رسید.



مدعیان در کمان ریکرو رقابت کردند



شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات قهرمانی تیراندازی با کمان جام رمضان قم به مناسبت گرامیداشت مقام زن در مجموعه ورزشی نارنج شهر پردیسان قم رقابت خود را برگزار کردند تا در نهایت نفرات برتر این دوره نیز مشخص شود.



رقابت کمانداران شرکت کننده در مسافت 18 متر



این دوره از مسابقات به شکل انفرادی به انجام رسید و کمانداران شرکت کننده در مسافت 18 متر با یکدیگر مسابقه دادند که در نهایت و در پایان جدال مدعیان بخش حرفه ای ها، این حسن عرب پور بود که توانست بالاتر از سایر شرکت کنندگان در جایگاه نخست قرار بگیرد و مقام قهرمانی را از آن خود کند.



از سوی دیگر محمدحسین صادقی دیگر کماندار حاضر در این بخش مسابقات تیراندازی با کمان جام رمضان قم، با کسب مقام دوم و عنوان نایب قهرمانی به کار خود پایان داد و محمدرضا ملامحمدی موفق به کسب مقام سوم این دوره از پیکارها شد.



برگزاری رقابت کمانداران نیمه حرفه‌ای



علاوه بر جدال کمانداران حرفه ای در مسابقات تیراندازی با کمان جام رمضان در قم، کمانداران نیمه حرفه ای نیز رقابت جذابی داشتند که در پایان این عاصف قنبری بود که موفق شد عنوان نخست و مقام قهرمانی این دوره از رقابت ها را به خود اختصاص دهد.



بعد از عاصف قنبری قهرمان این دوره از مسابقات تیراندازی با کمان جام رمضان در قم، هادی زلفی گل دیگر کماندار مدعی شرکت کننده در این دوره از رقابت مردان تیراندازی با کمان قمی توانست با اختلافی اندک نسبت به نفر نخست، عنوان دوم و مقام نایب قهرمانی جام رمضان را به خود اختصاص دهد.



این در حالی است که بعد از قنبری و زلفی گل، عنوان سوم به علی اصغر رحیمی رسید تا بدین ترتیب رقابت 27 کماندار در مسابقات تیراندازی با کمان مردان قهرمانی استان قم با عنوان جام رمضان در پایان رقابت در مسافت 18 متر برترین های خود را بشناسد.

