بذر تمام گیاهان بومی ایلام مستندسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر مفتاحی زاده افزود: تا به امروز 70 گونه بذر گیاهی بومی در بانک مذکور مستندسازی شده است.

به گفته وی بر اساس برنامه مدون واحد پژوهشی جهاد دانشگاهی ایلام، 310 گونه گیاه بومی در استان شناسایی شده که درصدد مستندسازی همه آن‌ها هستیم.

وی عنوان کرد: هدف از ذخیره و مستندسازی بذر گیاهان بومی توسعه و کاشت آنها در گستره‌ای وسیع با هدف بهره‌بری علمی‌تر از این گونه نباتات است.

مدیر پژوهشی جهاد دانشگاهی ایلام گفت: یکی دیگر از مهمترین عناصر مورد توجه در پروسه ذخیره و مستندسازی بذر گیاهان بومی در جهاد دانشگاهی ایلام، جلوگیری از انقراض برخی گونه‌هاست که در مواردی این تهدید احساس شده است.

مفتاحی زاده یادآور شد: از مجموع 310 گونه گیاهی می‌توان به درصد بالایی از گیاهان دارویی اشاره کرد که با توسعه کشت آن‌ها به روش‌های نوین علمی، ضمن اصلاح بذر می‌توان شاهد تولید استاندارد این نوع نباتات نیز بود.

وی از ایجاد رشته گیاهان دارویی در مقطع کاردانی در مرکز علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی ایلام طی ترم آینده خبر داد.

به گفته مفتاحی زاده، در مرحله نخست 70 دانشجوی دختر و پسر در رشته گیاهان دارویی پذیرفته خواهند شد.