بدهی دولت به تامین اجتماعی به 30 هزار میلیارد تومان رسید

رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس گزارشهای سازمانهای حسابرسی کشور، میزان دیون دولت به تامین اجتماعی تا پایان سال 88، حدود 18هزار و900 میلیارد تومان بوده که این رقم در سال 89 با اضافه شدن پنج هزار میلیارد تومان به بیش از 23 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.



وی افزود: پیش بینی ها حاکی از آن است امسال هفت هزار میلیارد تومان به این رقم افزوده شود و در مجموع دیون و بدهی دولت به تامین اجتماعی به حدود 30 هزار میلیارد تومان برسد.



مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور، به راهکارها و اقدمات دولت برای پرداخت این دیون به این سازمان اشاره کرد و ادامه داد: دولت در بودجه سال 90، پیش بینی کرده تا از محل واگذاری سهام برخی شرکت های دولتی به بورس، بخشی از دیون خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند.



حافظی اضافه کرد: در این خصوص هفته آینده جلسه ای با سازمان خصوصی سازی برنامه ریزی شده تا این مهم عملیاتی شود.



وی، از افتتاح 11پروژه از سوی تامین اجتماعی در هفته دولت در سراسر کشور خبر داد و اضافه کرد: برای بهره برداری از این طرحها با 32 هزار متر مربع مساحت، حدود 236میلیارد ریال هزینه شده است.



مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: درهفته دفاع مقدس، پنج پروژه با 18هزار و500 مترمربع و سرمایه گذاری 140میلیارد ریال و 14پروژه با 76هزار مترمربع و با اعتبار بیش از هزار میلیارد ریال در دهه مبارکه فجر امسال از سوی این سازمان بهره برداری خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت در برخی از رسانه ها از طلب 9 هزار میلیارد ریالی خود از سازمان می گوید، اظهار داشت البته به گفته خود وزارت بهداشت و درمان در یکسال گذشته با پرداختی های خوبی از سوی تامین اجتماعی این رقم به چهار هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.



مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: این در حالی است که شرکت های دارو سازی زیر نظر تامین اجتماعی، هزار و 900 میلیارد ریال از وزارت بهداشت و درمان طلب دارند و در دو سال گذشته هیچ دریافتی نداشتند.



حافظی اضافه کرد: با دیونی که از دولت در برنامه پرداختی خود به سازمان تامین اجتماعی خواهد داشت، معوقه وزارت بهداشت و درمان پرداخت خواهد شد.