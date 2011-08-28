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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۵۵

پیش نویس قانون جدید بانکداری در بانک مرکزی بررسی شد

پیش نویس تدوین شده در رابطه با قانون بانکداری و همچنین قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وجوه افتراق آنها با قوانین قبلی(قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا) مورد بررسی اعضای شورای فقهی بانکداری اسلامی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دهمین جلسه شورای فقهی بانکداری اسلامی در دفتر قائم مقام بانک مرکزی تشکیل شد و موارد ذیل به تصویب رسید:

1-  کلیات فقهی و شرعی قرارداد مشارکت تناقصی(Declining Partnership) به تصویب اعضای شورای فقهی رسید و مقرر شد آئین نامه مربوط به این قرارداد در جلسه آتی شورای فقهی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تصویب به کمیسیون اعتباری بانک ارجاع شود.

2- پیش نویس تدوین شده در رابطه با قانون بانکداری و همچنین قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وجوه افتراق آنها با قوانین قبلی(قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا) مورد بررسی اعضای شورای فقهی قرار گرفت و مقرر شد پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی ، توسط اعضا ارائه شود.

کد مطلب 1394218

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