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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۲

براتی اعلام کرد:

2000 میلیارد ریال به مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی پرداخت شد

2000 میلیارد ریال به مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی پرداخت شد

آمل - خبرگزاری مهر: معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی از پرداخت دو هزار و 70 میلیارد ریال به پزشکان، داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک طرف قرارداد با این سازمان در سال گذشته خبر داد.

بهروز براتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پرداخت این مبلغ، همه مطالبات سال 89 مراکز طرف قرارداد با تأمین‌اجتماعی پرداخت شده است.

وی افزود: با پرداخت مطالبات پزشکان، داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک، تمامی مطالبات مراکز طرف قرارداد تا پایان سال 89 تسویه شده است.

معاون درمان سازمان تأمین‌ اجتماعی تصریح کرد: این سازمان برای پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد سه‌ ماه فرصت دارد و این فرصت قانونی از زمان دریافت اسناد پزشکی آغاز می‌شود.

براتی ادامه داد: در یکسال گذشته اقدامات گسترده‌ ای در سازمان تأمین‌اجتماعی برای پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد انجام شده و تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد از 9 ماه به حدود دو ماه کاهش یافته است که با تداوم روند کنونی در ماههای آینده تأخیر دو ماهه برطرف خواهد شد.

وی افزود: 800 بیمارستان دولتی و موسسه با سازمان تامین اجتماعی طرف قرارداد هستند و این سازمان به طور میانگین ماهانه 970 میلیارد تومان پرداختی دارد.

معاون درمان سازمان تأمین‌ اجتماعی گفت: در دو سال  گذشته این سازمان با تاخیر حداقل 9 ماهه در پرداختی های خود با مراکز طرف قرار خود مواجه بود و موازنه هزینه و درآمد با کسری بیش از 400 میلیارد تومانی موازنه منفی بوده است.

وی یادآور شد: در پایان سال گذشته، میزان پرداختی های تامین اجتماعی به مراکز طرف قرارداد خود و درآمدهای آن به رقم هزار و 417 میلیارد تومان افزایش یافته و موازنه هزینه و درآمدها چند برابر شد.

کد مطلب 1394220

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