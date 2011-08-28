2000 میلیارد ریال به مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی پرداخت شد

بهروز براتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پرداخت این مبلغ، همه مطالبات سال 89 مراکز طرف قرارداد با تأمین‌اجتماعی پرداخت شده است.



وی افزود: با پرداخت مطالبات پزشکان، داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک، تمامی مطالبات مراکز طرف قرارداد تا پایان سال 89 تسویه شده است.



معاون درمان سازمان تأمین‌ اجتماعی تصریح کرد: این سازمان برای پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد سه‌ ماه فرصت دارد و این فرصت قانونی از زمان دریافت اسناد پزشکی آغاز می‌شود.



براتی ادامه داد: در یکسال گذشته اقدامات گسترده‌ ای در سازمان تأمین‌اجتماعی برای پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد انجام شده و تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد از 9 ماه به حدود دو ماه کاهش یافته است که با تداوم روند کنونی در ماههای آینده تأخیر دو ماهه برطرف خواهد شد.



وی افزود: 800 بیمارستان دولتی و موسسه با سازمان تامین اجتماعی طرف قرارداد هستند و این سازمان به طور میانگین ماهانه 970 میلیارد تومان پرداختی دارد.



معاون درمان سازمان تأمین‌ اجتماعی گفت: در دو سال گذشته این سازمان با تاخیر حداقل 9 ماهه در پرداختی های خود با مراکز طرف قرار خود مواجه بود و موازنه هزینه و درآمد با کسری بیش از 400 میلیارد تومانی موازنه منفی بوده است.

وی یادآور شد: در پایان سال گذشته، میزان پرداختی های تامین اجتماعی به مراکز طرف قرارداد خود و درآمدهای آن به رقم هزار و 417 میلیارد تومان افزایش یافته و موازنه هزینه و درآمدها چند برابر شد.