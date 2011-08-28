بازیکنان فیروزصفه انگیزه زیادی برای درخشش در شهرآورد دارند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد فخیم بازیکن تیم فیروز صفه اصفهان ظهر یکشنبه در حاشیه تمرینات تیمش در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : اردوی کویت موقعیت مناسبی بود تا بازیکنان فیروز صفه بتوانند با هم بیشتر هماهنگ شوند.

وی ادامه داد: به اعتقاد من تیم فیروز صفه با ترکیب جدیدش می تواند اشکالات سال گذشته را از بین برده و کاملا به عنوان یک مدعی در لیگ برتر حضور یابد.

فخیم در خصوص دیدار تیمش برابر گیتی پسند اصفهان افزود: ما نمی توانیم تواناییهای بازیکنان تیم گیتی پسند را نادیده بگیریم. بازی بسیار سختی در هفته اول برابر گیتی پسند خواهیم داشت که در صورت هماهنگ بودن بازیکنان می توانیم به سه امتیاز این دیدار دست یافت.

بازیکن تیم فیروز صفه در پایان بیان کرد: لیگ امسال یکی از سخت ترین لیگهای فوتسال خواهد بود. به نظر من سه تیم فولاد ماهان، فیروز صفه و گیتی پسند مدعیان اصلی برای تصاحب عنوان قهرمانی هستند.