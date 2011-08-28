سینمای ما در پرداختن به فرهنگ رضوی موفق بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید مشایخی درباره تاثیر برگزاری چنین جشنواره‌هایی بر توسعه فرهنگ رضوی گفت: سینما یک رسانه فراگیر و جذاب برای مردم جامعه است و هر نوع ارزش والایی را می‌توان از این رسانه به مخاطبان القا کرد. سینما خوشبختانه در این چند سال اخیر در پرداختن به فرهنگ رضوی خوب و درست عمل کرده است و بزرگان سینما در این حوزه فیلم‌های قابل تأملی ساخته‌اند که بسیار مورد توجه و نظر مردم بوده است.

بازیگر "هزاردستان" در بخش دیگر سخنانش ضمن تاکید بر عناصر مختلف جذابیت سینما عنوان کرد: سینمای ما ثابت کرده که می‌تواند در جلب توجه مردم به مباحث ارزشی و دینی موفق عمل کند و اگر بخواهد انسان را به سمت حقیقت راهنمایی کند، می‌تواند با تحقیق و پژوهش به شیوه‌ای درست این خواسته را محقق کند. به نظر من اگر هنر نتواند این کار را انجام بدهد، اسمش دیگر هنر نیست. هنر وسیله‌ای است برای نزدیکی انسان به خداوند و ارائه راه درست.

وی گفت: اگر در هنر و سینما همواره به بزرگان دین و بزرگان ادب از قبیل حضرت مولانا ، سعدی و... توجه داشته باشیم، قطعا به سرمنزل مقصود می‌رسیم. کارگردان و بازیگری که می‌خواهد فیلمی درباره امام رضا (ع)، کارگردانی و یا بازی کند باید شناخت کامل و جامعی از سیره، نحوه زندگانی و نگرش امام رضا (ع) داشته باشد تا مطلب حقیقی را به مخاطبش عرضه کند.

مشایخی ادامه داد: امیدوارم جشنواره رضوی به ‌تدریج با حمایت بیشتر از تولیدات مرتبط با جشنواره، نقش موثری را در سینمای ایران بتواند ایفا کند.

ششمین دوره جشنواره فیلم رضوی طی روزهای 11 تا 14 مهرماه 1390 برگزار می‌شود.