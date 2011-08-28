کمک 828 میلیون ریالی مردم بوشهر به مردم قحطی زده سومالی

عبدالکریم شعبان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 450 میلیون ریال از این کمکها به 45 پایگاه جمعیت هلال احمر تحویل شده و 37 میلیون و 800 هزار ریال هم در 17 پایگاه کمیته امداد امام خمینی(ره) جمع آوری شده است .

وی با بیان اینکه همه کمکها به هلال احمر کشور تحویل می شود تا به دست مردم سومالی برسد، افزود: پایگاه های جمع آوری کمک به مردم این کشور آفریقایی از چهاردهم مرداد شروع شده و تا روزهای آینده ادامه دارد .

شعبان زاده اضافه کرد: مردم استان دو تن برنج و 20 تن خرما هم به قحطی زدگان سومالی کمک کرده اند که برای ارسال به این کشور از تهران بارگیری شده است .

به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر بعضی از هم استانیها نیز کمکهای نقدی خود را به شماره حسابهای بانکی واریز کرده اند.