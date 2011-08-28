کمک 828 میلیون ریالی مردم بوشهر به مردم قحطی زده سومالی

عبدالکریم شعبان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:450 میلیون ریال از این کمکها به 45 پایگاه جمعیت هلال احمر تحویل شده و 37 میلیون و 800 هزار ریال هم در 17 پایگاه کمیته امداد امام خمینی(ره) جمع آوری شده است.
وی با بیان اینکه همه کمکها به هلال احمر کشور تحویل می شود تا به دست مردم سومالی برسد، افزود: پایگاه های جمع آوری کمک به مردم این کشور آفریقایی از چهاردهم مرداد شروع شده و تا روزهای آینده ادامه دارد.
شعبان زاده اضافه کرد: مردم استان دو تن برنج و 20 تن خرما هم به قحطی زدگان سومالی کمک کرده اند که برای ارسال به این کشور از تهران بارگیری شده است.
به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر بعضی از هم استانیها نیز کمکهای نقدی خود را به شماره حسابهای بانکی واریز کرده اند.
نظر شما