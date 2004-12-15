روسيه آماده گسترس همكاري هاي هسته اي با ايران است// مخالفين قبلي همكاري هاي ايران و روسيه رقباي آتي روسيه خواهند بود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، شافعي اظهار داشت كه همكاريهاي هسته اي بيشتر با روسيه بسته به اين دارد كه تا چه اندازه چنين روابطي با منافع ملي ما مطابقت خواهد داشت و اينكه روسيه تا چه حدي تمايل دارد كه با ايران در زمينه گسترش برنامه هاي صلح آميز هسته اي همكاري كند.

شافعي همچنين در پاسخ كتبي خود به سؤالات رويترزاعلام كرد:"روابط با روسيه بسته به اين دارد كه تا چه اندازه طرف روسي بطور مؤثري آماده همكاري با ماست".

وي با تائيد نگراني هاي مسكو مي گويد كه آن كشور هنوز مي تواند در ايراني نقشي بزرگ را ايفا كند و تحت چنين شرايطي دشمنان قبلي همكاري هسته اي ايران و روسيه به رقباي جديد آن كشور و همچنين شركائي براي ايران تبديل خواهند شد و روسيه در اين بازار رو به گسترش ايران نقشي فعال را در حداقل در نيمي از اين بازار بزرگ ايفا خواهد كرد.

شايان ذكراست روسيه كه محور همكاريهاي هسته ايش با ايران پروژه تكميل نيروگاه اتمي بوشهر است، كار تكميل و رساندن اين نيروگاه به مرحله بهره برداري را همچنان به تعويق مي اندازد. اين نيروگاه مي بايست با تاخير مكرر در اوايل سال آينده ميلادي يعني يكي دو ماه ديگر به مرحله بهره برداري مي رسيد. اما برپايه آنچه تا كنون اعلام شده، چنين امري ناممكن است. علت اين تاخير اختلافي بوده است كه دستكم طي يكسال گذشته بين ايران و روسيه در زمينه سوخت مصرف شده اين نيروگاه جريان داشته است.

روسيه تحت فشار آمريكا است تا تضمين قطعي براي دريافت سوخت مصرف شده نيروگاه بوشهر را از ايران نگيرد، اين نيروگاه را به مرحله بهره برداري نرساند. افزون بر اين از دو ماه پيش و در پي مذاكرات مسئولان واشنگتن با مسكو، روسيه ميزان و سرعت همكاري هسته اي خود در ايران را چگونگي برخورد آژانس بين المللي انرژي اتمي با پرونده ايران در اين آژانس منوط كرده است.