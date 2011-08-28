به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه "تولان" نیواورلئان موفق به کشف میکروارگانیزمی به نام TU-103 شده اند که می تواند در تولید سوخت زیستی از روزنامه های کهنه کاربرد زیادی داشته باشد.

این باکتری ها می توانند سلولز را به بوتانول، ماده ای با قابلیت جایگزینی گازوئیل تبدیل کند. به گفته دانشمندان سلولز ماده ای است که در تمامی گیاهان سبز وجود دارد و همچنین یکی از فراوان ترین مواد زیستی بر روی زمین به شمار می رود که تبدیل کردن آن به بوتانل رویایی بسیاری از محققان بوده است. ایالات متحده به تنهایی دارای 323 میلیون تن مواد سلولزی است که می توان از آنها در تولید این سوخت زیستی استفاده کرد.

این باکتری ابتدا در پسماندهای حیوانی کشف شد و پس از آن با کشت دادن و بهبود این نوع باکتری توانایی تولید بوتانول از سلولز در این باکتری به وجود آمد. محققان در تست های آزمایشگاهی با موفقیت توانستند از روزنامه های قدیمی به عنوان منبع سلولز استفاده کرده و در محیطی معمولی در حضور اکسیژن و با استفاده از باکتری های TU-103 بوتانول تولید کنند.

با وجود اینکه امکان تولید اتانول نیز از سلولز وجود دارد اما بوتانول به دلایل مختلفی بر اتانول برتری دارد، برای مثال می توان از آن در تمامی موتورهای خودروهای معمولی به عنوان سوخت استفاده کرد، استفاده از آن نیازمند لوله کشی ویژه ای نیست و انرژی زیاد تری در آن نهفته است.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، این کشف می تواند هزینه های ناشی از تولید بوتانول زیستی را تا اندازه ای قابل توجه کاهش دهد و از تاثیرات زیست محیطی ناشی از استفاده از سوختهای فسیلی بکاهد.