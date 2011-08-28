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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۵۰

طی سال تحصیلی جدید/

دانشگاه دولتی صنعت و معدن خراسان رضوی دانشجو می پذیرد

دانشگاه دولتی صنعت و معدن خراسان رضوی دانشجو می پذیرد

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی از پذیرش دانشجو توسط دانشگاه دولتی صنعت و معدن استان از ابتدای سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به پیگیری های صورت گرفته توسط استانداری و مجوز صادره از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری دانشگاه جدید التاسیس صنعت و معدن در شهر جدید گلبهار از ابتدای مهر ماه دانشجو می پذیرد.

وی افزود: در ابتدا دانشگاه صنعت و معدن خراسان رضوی در دو رشته مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار در مقطع کارشناسی اقدام به پذیرش دانشجو کرده است.

استاندار خراسان رضوی گفت: استان با حدود 6هزار واحد صنعتی و معدنی یکی از استان های پیشتاز در حوزه صنعت و معدن کشور است که لزوم وجود این مرکز علمی در استان مشهود بود.

صلاحی تصریح کرد: ارتباط صنعت با دانشگاه و تجاری سازی علوم از جمله مواردی است که هم در توسعه صنایع دانش بنیان و هم در اجرایی شدن ایده های کاربردی نقش موثری دارد.

وی راه اندازی این دانشگاه را فرصت مغتنمی برای رشد و توسعه صنایع دانش بنیان در خراسان رضوی عنوان کرد.

کد مطلب 1394250

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