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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۴

رویت ماه شوال از فراز برج میلاد

رویت ماه شوال از فراز برج میلاد

همزمان با نزدیک شدن به پایان ماه رمضان، برنامه رویت هلال ماه شوال با همکاری برج میلاد و انجمن نجوم آماتوری ایران از فراز این برج اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از منجمان انجمن نجوم آماتوری ایران قرار است به منظور مشخص شدن روز عید سعید فطر، اقدام به رصد ماه شوال از فراز برج میلاد تهران کنند.

این برنامه با توجه به اهمیت موضوع رصد ماه شوال در سراسر کشور، از سوی برج میلاد تهران و با حضور اساتید، کارشناسان نجوم و میهمانان ویژه برگزار می شود.

این برنامه روز سه شنبه هشتم شهریور ماه ساعت 17 از فراز برج میلاد اجرا می شود.

همکاری برج میلاد تهران با انجمن نجوم آماتوری یک بار دیگر برای رصد هلال ماه رمضان، در روزهای آخر ماه شعبان انجام شده بود. در این مراسم نیز تعدادی از اساتید رشته نجوم حضور داشته و با تلسکوپهای ویژه ای اقدام به رصد هلال ماه رمضان از فراز برج میلاد تهران کردند.

کد مطلب 1394251

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