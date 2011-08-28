مرتضی رئیسی قبل از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران سابق و جدید اداره کل توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس استان قم که در کانون حضرت مریم برگزار شد، با بیان این که مجلس و دولت اهتمام ویژه ای بر بحث ایمن سازی مدارس کشور دارند، اظهار داشت: با پیگیری و اعتبارات تخصیص یافته می توانیم ادعا کنیم تا سال 92 تمام مدارس کشور ایمن هستند و والدین دیگر هیچ دغدغه ای در این خصوص ندارند.



رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان این که امسال نیز در خصوص توجه به آموزش و پرورش در کشور وضع ویژه ای داریم، تصریح کرد: از سال 85 به بعد هر ساله اعتبارات در خصوص نوسازی مدارس 2 و نیم برابر شده است.



طی 6 سال گذشته، 17 میلیون مترمربع به فضاهای آموزشی کشور افزوده شده



رئیسی با بیان اینکه طی 24 سال گذشته، 33 میلیون مترمربع فضای آموزشی در کشور ساخته و یا جایگزین بافت فرسوده شده است، یادآور شد: این میزان در طول 6 سال گذشته، 17 میلیون مترمربع بوده است و باید توجه داشت که در سال های اوایل انقلاب چندین دستگاه با یکدیگر این کار را انجام می دادند در صورتی که این 17 میلیون مترمربع تنها توسط سازمان نوسازی مدارس انجام شده است.



وی در ادامه با اشاره به اعتبارات تخریب و نوسازی مدارس استان قم بیان داشت: اعتبار این موضوع امسال در استان قم نسبت به سال های گذشته 4 تا 5 برابر شده است.



معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش در ادامه اظهار داشت: در استان قم تا کنون 60 درصد مدارس استان تخریب و بازسازی شده و 20 درصد آن نیز در دست اجرا است.



مدارس استان در بحث مقاوم سازی عقب است



وی یادآور شد: استان قم در بحث تخریب و نوسازی مدارس تا کنون پیشرفت خوبی داشته است اما در بحث مقاوم سازی کمی عقب است که باید جبران شود.