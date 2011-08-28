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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

خدایی به مهر خبر داد:

اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد 90 تا سه‌شنبه/ پذیرش 85هزار نفر

اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد 90 تا سه‌شنبه/ پذیرش 85هزار نفر

قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به زمان اعلام نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد سال 90 گفت: نتیجه آزمون تا سه شنبه هفته جاری از سوی سازمان سنجش منتشر می شود.

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 90 و اسامی پذیرفته شدگان در این هفته اعلام می شود و داوطلبان مجاز می توانند برای مشاهده نتایج به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

وی افزود: در این کنکور ظرفیت پذیرش نسبت به سال گذشته 64 درصد افزایش یافته است و 75 هزار نفر بر اساس ظرفیت دانشگاهها پذیرفته می شوند و در مجموع با احتساب پذیرش استعدادهای درخشان با آزمون و بدون آزمون، 85 هزار نفر در این مقطع پذیرفته می شوند.

به گزارش مهر، کنکور کارشناسی ارشد سال 90 در 142 کد رشته امتحانی و در روزهای 27 تا 29 بهمن ماه برگزار شد و 870 هزار نفر در این آزمون شرکت کردند.

کد مطلب 1394256

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