سند توسعه و اشتغال خراسان رضوی در حال تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس نیاوند صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری سبزوار با اشاره به نامگذاری دهه چهارم پس از انقلاب اسلامی به نام عدالت و پیشرفت توسط مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر پیشرفت مبتنی بر عقلانیت و معنویت از شناسایی عوامل موثر بر توسعه و پیشرفت در استان خبر داد.

وی افزود: در تهیه این اسناد پیشرفت منابع انسانی، توسعه منابع فرهنگی و اجتماعی، توسعه منابع طبیعی و کشاورزی و تامین زیرساخت های مورد نیاز مورد توجه قرار دارد.

نیاوند با تاکید بر لزوم تکمیل پروژه های نیمه تمام در استان، اظهار داشت: این پروژه ها در استان هزار و 400 میلیارد تومان است که خسارت ناشی از تاخیر پروژه ها برابر ارزش تملک دارایی استان است.

وی ادامه داد: در صورت تکمیل پروژه های در دست اقدام در استان 20 تا 30 درصد در منابع صرفه جویی می شود.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: ما باید اعتبارات را خوب مدیریت کرده و چندین برابر ارزش افزوده آن به تولید ثروت بپردازیم.

نیاوند بزرگترین حربه دشمن علیه انقلاب اسلامی در این برهه از زمان را حربه اقتصادی عنوان کرد و گفت: باید با برنامه ریزی مناسب به مقابله با این حربه پرداخت.