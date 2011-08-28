به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال انگلستان پس از مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی که مقابل آلمان شکست خورد، تنها در سه بازی به پیروزی رسیده و این در حالی است که در هر چهار مسابقه ای که در ومبلی انجام داده طعم پیروزی را نچشیده است. این بدترین عملکرد انگلستان در 30 سال گذشته بوده با این حال مردان کاپلو در تازه ترین رده بندی فیفا در رده چهارم قرار گرفته اند.

انگلستان پس از تیم های هلند، اسپانیا و آلمان بالاتر از برزیل و آرژانتین و اروگوئه قرار دارد. اروگوئه ای که به نیمه نهایی جام جهانی راه پیدا کرده و بتازگی قهرمان رقابت های کوپا آمه‌ریکا شده است.

فابیو کاپلو در خصوص رده بندی فیفا گفت: من خوشحالم اما رده بندی فیفا فقط یک ارزشگذاری است. این فقط یک جدول است. بهتر است که تیم ها بازی های خود با با پیروزی پشت سر بگذارند تا اینکه جایگاه خوبی در این جدول داشته باشند. هلند در حالی در این رده بندی اول است که تا به حال یک جام جهانی را هم نبرده است. آنها سه بار به فینال رقابت های جام جهانی راه پیدا کرده اند و همیشه باخته اند. هلندی ها تنها یک قهرمانی جام ملت های اروپا دارند.

وی افزود: ما همیشه در خصوص هلند صحبت می کنیم و اینکه آنها یکی از بهترین تیم های جهان هستند اما بهترین تیم از نظر من تیمی است که بهترین فوتبال را بازی می کند.