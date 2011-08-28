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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

از ابتدای ماه رمضان/

20 هزار نفر از خدمات بهداشتی ایستگاه های سلامت در مشهد بهره مند شدند

20 هزار نفر از خدمات بهداشتی ایستگاه های سلامت در مشهد بهره مند شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر امور اجتماعی شهرداری مشهد گفت: از ابتدای ماه ‌رمضان 20هزار شهروند مشهدی از خدمات بهداشتی ایستگاه‌های سلامت در بوستان‌های این شهر بهره مند شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ثانوی قبل از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص خدمات ارائه‌شده از سوی این ایستگاه ها، اظهار کرد: کنترل دیابت و فشارخون، ارائه خدمات مشاوره و سلامت خانواده، روان شناسی کودک و مشاوره سلامت روانی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی از جمله آموزش‌هایی است که در این مراکز ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه این خدمات به صورت رایگان ارائه می شود، تصریح ‌کرد: شهروندان می توانند هرشب از ساعت 21الی 23 با مراجعه به بوستان های ملت، کوهسنگی، امت، ارم، لاله، شاهد و نیلوفر آبی خدمات مشاوره‌ای دریافت کنند.

ثانوی با بیان اینکه استقبال‌ها خوب بوده است، تصریح‌کرد: در حال برنامه‌ریزی هستیم که این ایستگاه‌ها در ایام بعد از ماه رمضان نیز در ساعات بعد از ظهر فعال بوده و خدمات ارائه‌کنند.

وی با بیان اینکه در حال ‌حاضر فقط هفت بوستان مجهز به ایستگاه سلامت ‌است، اظهارداشت: با توجه به اینکه اجرای این برنامه برای ماه رمضان طراحی‌شده بود به همین دلیل تعداد ایستگاه‌ها اندک بود، اما اگر قرار باشد که خدمات‌رسانی از طریق ایستگاه های سلامت ادامه یابد تعداد بوستان های مجهز به این ایستگاه‌ها افزایش خواهدیافت.

کد مطلب 1394266

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