20 هزار نفر از خدمات بهداشتی ایستگاه های سلامت در مشهد بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ثانوی قبل از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص خدمات ارائه‌شده از سوی این ایستگاه ها، اظهار کرد: کنترل دیابت و فشارخون، ارائه خدمات مشاوره و سلامت خانواده، روان شناسی کودک و مشاوره سلامت روانی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی از جمله آموزش‌هایی است که در این مراکز ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه این خدمات به صورت رایگان ارائه می شود، تصریح ‌کرد: شهروندان می توانند هرشب از ساعت 21الی 23 با مراجعه به بوستان های ملت، کوهسنگی، امت، ارم، لاله، شاهد و نیلوفر آبی خدمات مشاوره‌ای دریافت کنند.

ثانوی با بیان اینکه استقبال‌ها خوب بوده است، تصریح‌کرد: در حال برنامه‌ریزی هستیم که این ایستگاه‌ها در ایام بعد از ماه رمضان نیز در ساعات بعد از ظهر فعال بوده و خدمات ارائه‌کنند.

وی با بیان اینکه در حال ‌حاضر فقط هفت بوستان مجهز به ایستگاه سلامت ‌است، اظهارداشت: با توجه به اینکه اجرای این برنامه برای ماه رمضان طراحی‌شده بود به همین دلیل تعداد ایستگاه‌ها اندک بود، اما اگر قرار باشد که خدمات‌رسانی از طریق ایستگاه های سلامت ادامه یابد تعداد بوستان های مجهز به این ایستگاه‌ها افزایش خواهدیافت.