درآمدهای اختصاصی دانشگاه بیرجند 31 میلیارد ریال پیش بینی شد

غلامرضا زمانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیش بینی درآمد اختصاصی دانشگاه در بودجه 90 بالغ بر سه میلیارد و 100 میلیون تومان است، که به طور احتمالی 80 درصد آن محقق خواهد شد.

وی اضافه کرد: به دلیل نیاز به منابع مالی در پروژه های عمرانی امسال برای اولین بار 15 میلیارد ریال از درآمدهای اختصاصی دانشگاه صرف پروژه های عمرانی خواهد شد، که از ابتدای امسال تاکنون حدود پنج میلیون ریال در این زمینه هزینه شده است.

زمانی پور همچنین از ابلاغ 230 میلیارد ریال بودجه جاری و بیش از 65 میلیارد ریال بودجه عمرانی این دانشگاه در سال 90 خبر داد.

100 درصد مصوبات هیئت دولت در دانشگاه بیرجند محقق شد

معاون اداری مالی دانشگاه بیرجند یکی از نقاط قوت این دانشگاه را رشد چشمگیر در فعالیت های عمران عنوان کرد و بیان داشت: صد در صد مصوبات سفرهای هیئت دولت به خراسان جنوبی در دانشگاه بیرجند محقق شده و مواردی که محقق نشده مربوط به پروژه هایی بوده که منابع مالی آن استانی است.

زمانی پور از اشتغال به تحصیل 9 دانشجو در دانشگاه بیرجند خبر داد و گفت: این دانشگاه دارای 245 عضو هیئت علمی است، که از این تعداد حدود 180 نفر استادیار و بالاتر هستند.

وی اضافه کرد: به طور کلی به ازای هر هزار شهروند بیرجندی یک دکترای تخصصی وجود دارد که نسبت مطلوبی است.

زمانی پور یکی از اولویت های مهم عمرانی دانشگاه در سال جاری را احداث دانشکده ادبیات و علوم انسانی(شماره دو) دانست و افزود: این دانشکده به مساحت شش هزار مترمربع در داخل محوطه پردیس دانشگاه احداث خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه جهت اجرای این طرح بیش از 30 میلیارد ریال از ردیف بودجه های ملی اعتبار در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: تا 20 شهریور امسال طی مناقصه پیمانکار آن انتخاب خواهد شد.

معاون اداری مالی دانشگاه بیرجند با بیان این که اجرای پروژه های عمرانی نیازمند دریافت مجوز و موافقت کمیسیون ماده 215 هستند، اظهار داشت: در صورت موافقت کمیسیون عملیات اجرایی پروژه دانشکده ادبیات و علوم انسانی(2) در نیمه دوم امسال آغاز خواهد شد.

زمانی پور در پایان با اشاره به موافقت شفاهی معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری با ایجاد دانشکده هنر، یادآور شد: علاوه بر این اولویتهای سه گانه دانشگاه است، که به ترتیب شامل دانشکده هنر، دانشکده منابع طبیعی و دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بوده که در صورت موافقت کتبی کمیسیون 215، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.