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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۴۲

ابوالحسنی:

30 نفر جهت تحصیل در دبیرستان پسرانه صدرای بروجن انتخاب شدند

30 نفر جهت تحصیل در دبیرستان پسرانه صدرای بروجن انتخاب شدند

بروجن - خبرگزاری مهر: مدیر دبیرستان پسرانه صدرای بروجن گفت: 30 نفر جهت تحصیل در دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرای بروجن انتخاب شدند.

عبدالله ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزینش و انتخاب 30 نفربرای تحصیل در این دبیرستان، اظهار داشت: این افراد با موفقیت درآزمون کتبی و مصاحبه جهت تحصیل در دبیرستان انتخاب شدند.

وی افزود: آزمون کتبی از کتابهای کلاس سوم راهنمایی برگزار شد.
 
مدیر دبیرستان پسرانه صدرای بروجن تصریح کرد: در مرحله مصاحبه متقاضیان به سؤالاتی پیرامون مسائل اعتقادی، احکام و مسائل سیاسی پاسخ دادند.
 
وی تعداد متقاضیان تحصیل در این آموزشگاه را 60 نفر برشمرد و گفت: از این تعداد 30 نفر گزینش شدند.
 
مدیر دبیرستان پسرانه صدرای بروجن داشتن نمره انظباط 20 و معدل 18 و قبولی در آزمون و مصاحبه را از شرایط پذیرش دانش آموز در دبیرستانهای صدرا دانست.
 
کد مطلب 1394280

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