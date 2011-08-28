30 نفر جهت تحصیل در دبیرستان پسرانه صدرای بروجن انتخاب شدند

عبدالله ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزینش و انتخاب 30 نفربرای تحصیل در این دبیرستان، اظهار داشت: این افراد با موفقیت درآزمون کتبی و مصاحبه جهت تحصیل در دبیرستان انتخاب شدند.

وی افزود: آزمون کتبی از کتابهای کلاس سوم راهنمایی برگزار شد.

مدیر دبیرستان پسرانه صدرای بروجن تصریح کرد: در مرحله مصاحبه متقاضیان به سؤالاتی پیرامون مسائل اعتقادی، احکام و مسائل سیاسی پاسخ دادند.

وی تعداد متقاضیان تحصیل در این آموزشگاه را 60 نفر برشمرد و گفت: از این تعداد 30 نفر گزینش شدند.

مدیر دبیرستان پسرانه صدرای بروجن داشتن نمره انظباط 20 و معدل 18 و قبولی در آزمون و مصاحبه را از شرایط پذیرش دانش آموز در دبیرستانهای صدرا دانست.

