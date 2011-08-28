اقدامات فوری برای کاهش تصادفات در محورهای خراسان رضوی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن احمدی نوری صبح یکشنبه در جلسه مشترک بین فرمانده پلیس راه و مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان با موضوع بررسی راهکارهای کاهش تصادفات در جاده ها در ماه پایانی تابستان خواستار جدیت همه دستگاههای مسئول برای برطرف کردن مشکلات و کاهش آمار تصادفات در محورهای برون شهری استان شد.

وی با یادآوری این نکته که در ایام باقیمانده فصل تابستان و پس از پایان ماه مبارک رمضان حجم سفرها به استان چند برابر افزایش خواهد یافت بر لزوم اقدامات فوری و بازدارنده در راستای کاهش خطرات و سوانح تاکید کرد.

احمدی نوری از مهمترین برنامه های این بخش به تعیین 20 نقطه پر حادثه در محورهای استان که دارای آمار سوانح زیادی هستند، اشاره کرد که در فرصت باقیمانده تا عید سعید فطر اصلاح خواهد شد.

وی افزود: با همکاری و تعامل موجود بین ادارات کل راه و ترابری و حمل و نقل و پایانه های استان تعداد دستگاههای تردد شمار و دوربینهای نظارت تصویری در سطح راههای اصلی افزایش یافته که مجموعه راه و ترابری استان را در کنترل بیش از پیش محورها و افزایش سطح خدمات رسانی به زائران را افزایش می دهد.

رئیس شورای هماهنگی حمل و نقل استان با اشاره به کاهش آمار مصدومیت های ناشی از تصادفات در محورهای استان در5 ماهه ابتدای سال بر لزوم تفکیک دقیق آمار تصادفات در محورهای برون شهری و درون شهری تاکید کرد.

وی افزود: خوشبختانه تعامل مناسبی بین سه دستگاه راه و ترابری، پلیس راه و حمل و نقل استان برقرار شده و با مساعدت پلیس راه کد جغرافیایی دقیق محل تصادفات ثبت و در تحلیل ها مورد بررسی قرار می گیرد.

احمدی نوری از دیگر طرح های در دست اجرا ویژه ایام پایانی شهریورماه به تولید برنامه ویژه رادیویی توسط اداره کل حمل و نقل و نصب بنرهای با مضمون پیامهای ایمنی و بازدارنده از تخلفات در محورهای پرترافیک استان توسط اداره ایمنی و حریم راههای اداره کل راه و ترابری اشاره کرد.

وی ادامه داد: مراکز مدیریت راهها در دو اداره کل مذکور با دقت و حساسیت مشغول کنترل محورها هستند و لازم است علاوه براخبار مهم، تحلیل های روزانه از وضعیت راهها نیز از طریق پیامک به اطلاع مدیران ذیربط برسد.