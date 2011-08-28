31 پروژه در شهرستان فسا به صورت همزمان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار فارس در سفر یک روزه خود به شهرستان فسا با حضور در محل اجرای شش پروژه، تعداد 31 پروژه را در این شهرستان به صورت همزمان افتتاح کرد.

حسین صادق عابدین در این سفر سالن تخصصی شماره دو شهرستان فسا واقع در روستای امیرحاجیلو به مساحت 360 متر مربع با هزینه ساخت یک هزار و 250 میلیون ریال از اعتبارات وزارت نفت و از محل کمک به عمران مناطق نفت خیز کشور که طی مدت یک سال ساخته شده و به بهره برداری رسید را افتتاح کرد.

وی همچنین در مراسم آغاز بهره برداری از طرح گاز رسانی به هفت روستا از توابع شهرستان فسا شامل روستاهای دوگان علیا، دوگان سفلی، زنگنه، علی آباد، دیندارلو، بیگ اینانلو و جرغه با 57 کیلومتر شبکه گذاری و هزینه اجرایی بالغ بر 16 میلیارد ریال حضور یافت.

با بهره برداری از این هفت پروژه گاز رسانی روستایی سالانه حدود شش میلیون لیتر نفت سفید صرفه جویی خواهد شد و دو هزار و 630 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

افتتاح فاز اول مجموعه ورزشی کارگران شهرستان فسا از مصوبات سفر هیئت دولت به استان فارس با اعتباری بیش از هفت میلیارد ریال شامل سالن سرپوشیده چند منظوره به مساحت یک هزار و 539 مترمربع و آغاز بهره برداری از خوابگاه دانشجویی ولایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان فسا با ظرفیت پذیرش 150 نفر دانشجو که با رقمی معادل 9میلیارد ریال احداث و تجهیز شده از دیگر برنامه‌ های سفر استاندار فارس به شهرستان فسا بود.